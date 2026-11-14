“Where does milk come from?”, l’infanzia come accesso magico alla realtà nell’arte di Nico Galmozzi

Bergamo. “Da dove viene il latte?”. Una domanda apparentemente semplice, che apre però ad una riflessione sul nostro sguardo sul mondo, sulla ricerca di risposte che si mescola allo stupore di fronte al quotidiano. Risposte che, per gli adulti, nascono dopo l’utilizzo di modelli razionali e scientifici, mentre, nel mondo dell’infanzia, si generano grazie all’immaginazione e alla magia. È in questo confine tra razionalità e magia che si sviluppa la ricerca artistica di Nico Galmozzi nella mostra “Where does milk come from?”, curata e proposta da SANBE15/C gallery (in via San Bernardino 15/C) che verrà inaugurata sabato 14 novembre (15-19) e sarà visitabile fino al 5 dicembre (da giovedì a sabato, 18-20).

Una mostra che ben si inserisce all’interno delle proposte della 16ª edizione di ARTDATE (a cura di The Blank Contemporary Art, fino al 15 novembre), dedicata al tema della magia, qui esposto attraverso una ricerca visiva di un confine esplorabile, la realtà sospesa tra quotidianità ed immaginazione, tra possibile ed impossibile, abitata dai bambini. Una dimensione in cui la realtà sembra attraversata da una componente magica, dove le spiegazioni lasciano spazio, appunto, alla magia.

Diversi modi di percepire il mondo, quello immaginifico dei bambini e quello razionale ma aperto al mistero degli adulti, uniti dalla presenza degli animali. Un rapporto diretto con la natura che nasce dall’esperienza di Nico Galmozzi (1983), torinese residente a Lodi, il cui immaginario si è nutrito di luoghi in cui convivono una precedente vocazione agricola con un’urbanizzazione sempre più presente, declinate con uno sguardo capace di affrontare la nostalgia con consapevolezza. “Per la realizzazione dei miei lavori, attingo senz’altro dai miei ricordi personali e da un ampio bagaglio di suggestioni che spaziano dalla letteratura al cinema, fino all’universo fotografico – spiega Galmozzi – . La nostalgia è presente, indubbiamente, e si lega a un desiderio profondo di quiete, una sorta di richiamo che spinge verso la natura con un pizzico di misantropia, quasi di impronta romantica. Al tempo stesso, però, non potrei mai compiere una scelta radicale, mi piace vivere anche la dimensione metropolitana che, per quanto a volte alienante, rappresenta un’ulteriore fonte di ispirazione”.

I soggetti delle sue opere (con olio e acrilico, su tela e carta) sembrano appartenere ad un repertorio personale, cresciuto attraverso ricordi, osservazioni e suggestioni in cui bambini e animali possono convivere o essere distanti, in scene che, seppur apparentemente realistiche, rimandano sempre ad una dimensione altra. Scene personali e familiari diventano così punto di partenza per riflettere sul mondo, ma anche su una propria dimensione interiore. “La famiglia rispecchia nel piccolo le dinamiche di sistemi sociali più grandi e complessi, definisce un perimetro da cui è possibile guardare vicino o lontano, con stupore o timore, ed esplorare il contrasto tra la fragilità del mondo e la complessità della dimensione interiore. Il tentativo è quello di catturare, all’interno di questo spazio recintato, quel tempo della vita in cui tutto è ancora possibile, prima che le disillusioni del mondo adulto ridefiniscano la percezione della realtà”. Si viene a creare così una sorta di congiunzione tra uno sguardo pascoliano pieno di stupore e “una velata minaccia, qualcosa che insidia questa spensieratezza”.

Opere che sembrano rimandare ad “istantanee fotografiche” rilette attraverso la sensibilità dell’artista. “Nella realizzazione, generalmente parto da una base fotografica – spiega Galmozzi – Le immagini provengono da varie fonti: alcune le scatto io personalmente, altre mi vengono mandate da amici e conoscenti che sanno che sono sempre a caccia di fotografie particolari, altre ancora le trovo durante le mie ricerche sul web. A questa ricerca dedico parecchio tempo perché amo fare incetta di immagini online: ne ho le cartelle piene, suddivise per genere e soggetto”. Immagini che vengono poi rielaborate, anche attraverso un utilizzo peculiare dei contrasti e della scala di grigi. “L’utilizzo di forti contrasti cromatici deriva probabilmente da un’infatuazione giovanile per la pittura espressionista, sia quella delle avanguardie storiche che quella del secondo Novecento; all’Accademia decisi di dedicare la mia tesi di laurea proprio al gruppo dei Nuovi Selvaggi tedeschi– spiega Galmozzi -. Allo stesso tempo, al colore alterno la monocromia, con una predilezione per il protagonismo del bianco e nero, perché trovo che mi permetta di andare oltre il dato oggettivo, rivisitando l’immagine e caricandola di drammaticità, di significati e di interrogativi sulla natura delle cose”.