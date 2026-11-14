Volano insulti e sputi tra i genitori in tribuna: sospeso un torneo di calcio con bambini di nove e dieci anni

Insulti ad arbitri di tredici anni e fischi sui bambini da parte degli adulti: il VillaValle in qualità di organizzatore interrompe le partite “per colpa di atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport”

Villa d’Almè. Quella di domenica 8 novembre al Vyll Stadium doveva essere una giornata di sport e soprattutto di gioco per dei bambini di nove e dieci anni, invece si è trasformata nell’ennesima pagina censurabile del calcio giovanile. Come sempre più tristemente spesso capita, i protagonisti negativi sono stati i genitori, che sulle tribune si sono segnalati per comportamenti vergognosi.

Il Torneo Cortinovis è organizzato dal VillaValle, consolidata società di Serie D della Bergamasca: si tratta di una manifestazione a cui prendono parte sedici squadre di Pulcini (quest’anno i nati nel 2016 e 2017), con partite arbitrate dai giovani del vivaio proprio del club organizzatore dell’evento. Una politica educativa volta a far capire loro quanto difficile sia dirigere una partita e metterli in condizione di stare “dall’altra parte”.

Insomma, tutti i presupposti per una domenica di divertimento e unione. Il torneo è partito, ma una volta arrivato alle fasi finali è stato sospeso dagli organizzatori, a causa di un’escalation di pesanti litigi sulle tribune tra genitori. I testimoni raccontano di fischi diretti agli avversari (bambini di nove e dieci anni, ricordiamo), insulti anche a sfondo omofobo verso un bambino che giocava e fischi e mugugni verso i giovani arbitri in campo, oltre a sputi volati in più di un’occasione.

Tutte le squadre coinvolte sono state d’accordo nella sospensione del torneo voluta dall’organizzazione, soprattutto alla luce del fatto che in campo, tra giocatori, staff tecnici e arbitri tutto stava procedendo per il meglio e con grande armonia e correttezza. I comportamenti dei grandi sugli spalti, invece, hanno fatto da contraltare a tutto ciò: in campo bambini che avrebbero voluto solo divertirsi sono usciti in lacrime per quanto di assurdo stava accadendo intorno a loro.

Il VillaValle in riferimento a quanto accaduto “esprime la propria più ferma condanna nei confronti dei comportamenti irrispettosi e violenti messi in atto da alcuni genitori presenti sulle tribune. Con profonda amarezza, la nostra società si è vista costretta a prendere una decisione tanto difficile quanto necessaria: interrompere anticipatamente l’ultima gara della manifestazione e sospendere la cerimonia di premiazione, per lanciare un segnale forte e inequivocabile contro atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport”.