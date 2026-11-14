Venerdì 20 novembre sciopero generale: Atb e Teb annunciano possibili disagi sulle linee

Fasce di garanzia la mattina dalle 6.15 alle 9.15 e dalle 12.30 alle 15.30, orari di punta per l’entrata e uscita delle scuole

La Cgil ha indetto per venerdì 20 novembre una giornata di sciopero generale contro il caro vita e la precarietà del lavoro che potrebbe avere ripercussioni anche sul trasporto pubblico, come precisano Atb e Teb in una nota congiunta che anticipa la possibilità di disagi sulle linee di bus e tramviarie.

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Sono in ogni caso garantite le corse nelle fasce orarie più critiche, la mattina dalle 6.15 alle 9.15 e poi dalle 12.30 alle 15.30, ovvero gli orari di punta per l’entrata e uscita delle scuole.