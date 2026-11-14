Vandali in azione a Mozzo, danneggiate le vetrate dell’auditorium: “Hanno provato a fare irruzione”

Mozzo. Vetri rotti, tentativi di scasso alle porte. È la situazione che si è presentata nella mattina di sabato 14 novembre all’Auditorium Comunale Anna Maria Mozzoni, vandalizzato nella notte da ignoti. A scoprire quanto accaduto è stato il sindaco Gianluigi Ubiali, giunto sul posto per un convegno che è stato spostato a causa dell’impossibilità di aprire le porte rovinate.

Le vetrate sono state rotte e ci sono segni di scassinamento, tanto che il pensiero è che i vandali abbiano provato anche a fare irruzione all’interno della struttura. Tesi avvalorata dal fatto che anche la serratura abbia subito dei danni. Come se non bastasse, numerosi rifiuti e bottiglie sono stati abbandonati nell’area circostante del Parco Lochis (che come ogni notte è chiuso al pubblico), e nella zona antistante la Biblioteca, con pericolosi cocci di vetro di bottiglia sui vialetti.

L’Amministrazione ha già annunciato che metterà in atto tutte le iniziative necessarie per individuare i responsabili, per poi sanzionarli e tutelare il patrimonio pubblico. “Quanto accaduto nella notte appena trascorsa è inaccettabile e merita una condanna ferma, senza attenuanti e senza giustificazioni”, afferma il sindacoUbiali, parlando di “comportamenti che nulla hanno a che vedere con il divertimento, la socialità o la libertà di vivere gli spazi pubblici. Non sono semplici bravate, non sono gesti goliardici e non possono essere derubricati a ragazzate. Sono manifestazioni di profonda inciviltà, di mancanza di rispetto per ciò che appartiene a tutti e, soprattutto, per la comunità nella quale viviamo”.

“Dietro ogni atto vandalico c’è un’ignoranza di fondo che preoccupa: quella di chi non comprende, o sceglie deliberatamente di ignorare, il valore della cosa pubblica. Ciò che viene danneggiato non è qualcosa di anonimo o di estraneo, ma un bene realizzato, mantenuto e pagato con le risorse di tutti i cittadini. Risorse che potrebbero essere destinate a servizi, iniziative e opportunità per l’intera collettività. Non possiamo nemmeno ignorare il tema del disagio giovanile, che merita attenzione, ascolto e risposte educative. Ma sia chiaro: il disagio non può diventare un alibi per comportamenti che danneggiano gli altri e impoveriscono la comunità. Comprendere le cause di certi atteggiamenti non significa giustificarli”.

“E poi c’è un aspetto che non posso fare a meno di sottolineare e denunciare: la stupidità e la codardia di chi agisce di nascosto, nel buio della notte, contando sull’anonimato e sull’assenza di testimoni. Il coraggio, quello vero, non si dimostra distruggendo ciò che è di tutti quando nessuno guarda. Come Sindaco, ma prima ancora come cittadino, provo rabbia e amarezza di fronte a episodi di questo genere. Non è accettabile che l’impegno quotidiano di tante persone, il lavoro dell’Amministrazione e il contributo di un’intera comunità vengano vanificati dall’inciviltà di pochi”.

“Non intendiamo rassegnarci a considerare questi episodi come inevitabili. La mia Comunità, la nostra Comunità merita rispetto. I suoi spazi, i suoi luoghi di cultura, i suoi parchi e i suoi beni meritano rispetto. E il rispetto non è un’opinione, né una scelta da esercitare soltanto quando fa comodo: è un dovere di tutti. A chi ha compiuto questi gesti rivolgo un messaggio molto semplice: abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità di ciò che avete fatto. Perché danneggiare ciò che è di tutti non è una dimostrazione di forza, ma soltanto una manifestazione di debolezza e irresponsabilità”.