Un vero supermercato della droga in casa: sequestrati 15 Kg di stupefacenti, vaporizzatori e oltre 10mila euro

Bergamo. Un frigorifero trasformato in un banco espositivo della droga, con barattoli sigillati, varietà catalogate ed etichette identificative. Un vero e proprio supermercato della droga, con tanto di banco frigo, allestito all’interno di un’abitazione. È la singolare scoperta fatta dalla Polizia di Stato di Bergamo che, al termine di un’attività antidroga condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, ha arrestato lo scorso 10 novembre un ventitreenne italiano di origini albanesi, trovato in possesso nella sua abitazione in città di circa 15 chilogrammi di hashish e marijuana, oltre a numerosi vaporizzatori per sigarette elettroniche e più di 10.000 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione dell’immobile, utilizzato come luogo di stoccaggio dello stupefacente, gli agenti si sono trovati davanti a una scena decisamente insolita: un frigorifero e alcune borse termiche trasformati in veri e propri contenitori per la conservazione della droga. Un sistema evidentemente predisposto per limitarne la diffusione dell’odore e rendere più difficile individuarne la presenza.

A colpire gli investigatori è stata soprattutto l’organizzazione del materiale. Le diverse varietà di hashish erano state suddivise per tipologia, riposte in singoli barattoli accuratamente sigillati e contrassegnati da specifiche etichette identificative. I contenitori erano quindi ordinatamente disposti all’interno del frigorifero, quasi a riprodurre l’esposizione dei prodotti in un banco frigo di un supermercato.

Accanto ai quantitativi di droga, sono stati rinvenuti numerosi vaporizzatori, dispositivi utilizzati per l’assunzione di estratti di sostanze stupefacenti attraverso le comuni sigarette elettroniche. Sequestrati anche oltre 10.000 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Il ventitreenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti una misura cautelare restrittiva. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.