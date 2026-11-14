TreviglioFiera, visitatori triplicati in cinque anni: 131mila nel 2026. Il nuovo padiglione è al 40%

Gli eventi sono passati da 21 a 51 e gli operatori coinvolti da 1.090 a 3.900. Per il 2027 già 32 manifestazioni in calendario. Il nuovo edificio polifunzionale vale 9 milioni di euro

Treviglio. Da 21 a 51 manifestazioni, da 40mila a 131mila visitatori e da 1.090 a 3.900 operatori coinvolti. In cinque anni TreviglioFiera ha più che raddoppiato il numero degli eventi e più che triplicato le presenze. Sono i numeri presentati venerdì 13 novembre durante la visita dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, arrivato al polo fieristico per fare il punto sulla crescita della struttura e sul progetto NEXTreviglioHUB, che prevede la realizzazione di un secondo edificio polifunzionale.

I dati del 2026, aggiornati al 31 ottobre e proiettati a fine anno, indicano un aumento del 143% delle manifestazioni rispetto al dato di partenza, del 228% dei visitatori e del 258% degli operatori. La crescita proseguirà anche nel 2027, quando il calendario conta già 32 appuntamenti: 22 confermati e 10 in opzione, con nove nuove manifestazioni. Considerando anche i tempi necessari per gli allestimenti e i disallestimenti, l’attività occuperà tra le 200 e le 210 giornate.

“Le imprese – dichiara Guidesi – rappresentano una straordinaria occasione di crescita culturale. Ogni volta che un imprenditore ti apre le porte della sua azienda, impari qualcosa: scopri la capacità di ingegno, l’innovazione, la creatività e la storia che si nascondono dietro un prodotto. Noi siamo chiamati a dare risposte alle imprese e dobbiamo farlo utilizzando il loro stesso metodo: migliorarsi rispetto al giorno prima”.

La crescita della struttura passa, anche, dalla capacità di sperimentare nuovi format. Alcune manifestazioni nate a Treviglio si sono successivamente sviluppate. Tra queste, gli appuntamenti B2B dedicati ai carrozzieri e al recupero dei veicoli, capaci di richiamare 3mila operatori in una sola giornata e di acquisire una dimensione internazionale. Nel calendario trovano spazio anche manifestazioni come Trevino, GINnaio e DB Expo, oltre a iniziative rivolte alle comunità indiana, senegalese e ucraina.

L’impianto fieristico rappresenta, secondo Alberto Capitanio, presidente della Compagnia delle Opere “un incubatore di nuovi format: manifestazioni nate qui, anche grazie alle dimensioni e alle caratteristiche della struttura, che successivamente si sono sviluppate alla Fiera di Bergamo, a Cremona e in altre parti d’Italia. La grande sfida – dice – è far vivere questa struttura come punto di incontro tra il mondo espositivo, la formazione e le imprese”.

Tra gli appuntamenti principali c’è la Fiera agricola, arrivata nel 2026 alla 43esima edizione con 100 espositori e circa 25mila visitatori. La manifestazione ha registrato una crescita rispetto al 2017, quando al Foro Boario erano presenti 80 espositori e 15mila visitatori. Il trasferimento negli spazi attuali è avvenuto nel 2018, mentre dal 2023 la rassegna è inserita nel calendario fieristico regionale.

La struttura ha provato anche a quantificare l’indotto generato dalle manifestazioni. La stima parte da 506mila ingressi cumulati e da una spesa turistica prudenziale di 17 euro per visitatore, pari a un decimo dei 170 euro indicati dalla ricerca di riferimento. Il calcolo porta a 8,6 milioni di euro di spesa diretta e, applicando un moltiplicatore di 2,4, a un impatto stimato di 20,6 milioni di euro sul territorio, con 9,5 milioni di valore aggiunto. Si tratta di una proiezione, non di un dato certificato, che non comprende le ulteriori spese degli espositori, gli allestimenti, i soggiorni e gli scambi commerciali. Dal 2027 sarà avviata la certificazione dei visitatori delle manifestazioni organizzate direttamente dalla società.

Il nuovo padiglione è il principale intervento in corso. L’opera ha un costo di 9 milioni di euro, finanziati con 7 milioni da Regione Lombardia e 2 milioni dal Comune di Treviglio. Il cantiere ha raggiunto un avanzamento di circa il 40%: la copertura è stata ultimata e sono in corso le lavorazioni sugli impianti. L’obiettivo dell’amministrazione è rendere il nuovo spazio almeno parzialmente utilizzabile in occasione della prossima Fiera agricola. Con il secondo edificio la superficie coperta della fiera raddoppierà e tra i due padiglioni sarà realizzata una piazza di collegamento. Saranno inoltre utilizzabili gli spazi esterni, comprese le aree verdi e il piazzale.

Il progetto complessivo degli interventi ammonta a 14,98 milioni di euro, con 10 milioni finanziati dalla Regione e 4,98 milioni a carico del Comune secondo il quadro economico presentato. Oltre al nuovo edificio comprende opere sulla viabilità e sugli spazi pubblici, tra cui il sottopasso, l’illuminazione, l’area di sosta, la rotatoria tra via Redipuglia e via Calvenzano e il parcheggio a sud della stazione in via Murena.

“Stiamo lavorando anche alla raccolta di dati sui flussi turistici – ha fatto sapere il sindaco Juri Imeri – . Dal primo marzo abbiamo mappato 25mila presenze in città. Oggi le strutture ricettive sono 49, tra affittacamere, agriturismi e altre soluzioni. Sul fronte degli investimenti, il contributo di Regione Lombardia è di 10 milioni di euro. L’impegno iniziale del Comune – aggiunge – era di 3 milioni, ma siamo arrivati a 4,8 milioni. Non parliamo soltanto dell’ampliamento degli spazi espositivi, ma anche dei servizi e dell’accessibilità: rotatorie, parcheggi, videosorveglianza e tutto ciò che deve essere garantito in un’area vicina a una stazione ferroviaria”.

La struttura sarà destinata anche a ospitare attività di networking, formazione e coworking. L’amministrazione intende coinvolgere operatori e realtà territoriali attraverso manifestazioni di interesse, per affiancare all’attività espositiva nuovi servizi e opportunità per le imprese. Un altro asse del progetto riguarda la collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. Il Polo territoriale della pianura bergamasca è partito proprio da Treviglio, primo Comune a sottoscrivere l’accordo. L’obiettivo è portare stabilmente ricercatori all’interno della fiera, sviluppando attività di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione.

“Non si tratta – spiega la prorettrice Elisabetta Bani – di una sede universitaria distaccata, ma di un vero e proprio polo territoriale. I nostri ricercatori si occuperanno di trasferimento tecnologico e formazione, mantenendo un rapporto costante con le realtà locali”. L’università ha già previsto risorse a bilancio per sostenere le attività e sta individuando gli spazi per garantire una presenza stabile dei ricercatori.