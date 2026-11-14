Treviglio, Futuro Nazionale alla riscossa: in arrivo il terzo comitato in città: “L’obiettivo? Correre da soli”

Treviglio. Due comitati già costituiti e un terzo in fase di formazione. Così Futuro Nazionale, il partito dell’ex generale Roberto Vannacci, sta rafforzando la propria presenza nella città della bassa in vista delle prossime elezioni amministrative. A confermarlo è Pietro Macconi, referente provinciale e consigliere regionale, già esponente di Fratelli d’Italia. Un altro, invece, è in attività nel vicino Comune di Caravaggio.

“Attualmente stiamo valutando le persone e le nostre forze per capire dove possiamo arrivare e che cosa possiamo fare”, spiega. L’indicazione arrivata dal partito è quella di valutare l’opportunità di una corsa in solitaria nei Comuni sopra i 15mila abitanti. Per farlo, però, “servono persone – aggiunge Macconi – che abbiano il carisma adeguato e possano riscuotere consenso popolare”.

A Treviglio sono già in corso interlocuzioni con possibili candidati e con esponenti dell’attuale maggioranza. “Stiamo dialogando anche con loro, ma stiamo valutando l’opportunità e la possibilità di fare una nostra lista. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella di presentarci da soli. Tutto dipende dalla scelta delle personalità che possono candidarsi”.

Futuro Nazionale, dunque, non esclude una corsa autonoma, ma lascia aperta anche la possibilità di un’intesa con le altre forze del centrodestra. “Non abbiamo animosità nei confronti del centrodestra e non disprezzeremmo una possibile intesa”. Nessuna decisione definitiva, per il momento, né per Treviglio né per Caravaggio, altro Comune bergamasco sul quale il movimento sta facendo le proprie valutazioni.

Sul fronte del tesseramento, Macconi indica in 1.200 il numero degli iscritti in provincia di Bergamo registrati nei tabulati dei comitati. A questi si aggiungono altre adesioni raccolte al di fuori delle strutture territoriali, ancora in fase di censimento. “Il tesseramento – spiega il referente – è buono e sta crescendo nonostante il partito sia nato da pochi mesi”.