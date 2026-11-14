Tav Treviglio, Borra e Reati verso traguardi centenari: vicini a quota 200 e 400 presenze

La Treviglio Brianza Basket, a distanza di pochi giorni, si appresta a celebrare i “traguardi centenari” di due atleti biancoverdi che hanno fatto – e continuano a fare – la storia della pallacanestro trevigliese: Borra e Reati.

Jacopo Borra, all’ottava stagione con la canotta di Treviglio, è prossimo alla presenza numero 200. Finora sono 199 le gare di campionato che il trentaseienne ha inanellato, con un computo complessivo di 118 vittorie e 81 sconfitte, accompagnate da 1.743 punti. Sono quattro i periodi di permanenza del centro di Torino in terra trevigliese: il biennio 2010/2012, la seconda metà di campionato 2013/2014, il quadriennio 2017/2021 e la stagione sportiva in corso. Nella gara SAE Scientifica Soevis Legnano-TAV Treviglio di sabato 14 novembre, Borra raggiungerebbe la partita numero 200.

Davide Reati è il primatista assoluto di gare con la società trevigliese, con la quale sta condividendo la quattordicesima stagione in prima squadra. Sono 397 gli incontri che il trentottenne ha disputato nella società che l’ha fatto crescere, con un ruolino di marcia costituito da 238 successi 159 ko; il computo dei punti realizzati in campionato arriva a 3.893 punti (dietro solo a Luca Gamba, top scorer con 4.256). L’atleta originario di Cernusco sul Naviglio ha esordito nel 2004/2005, per poi fermarsi a Treviglio ininterrottamente dal 2006 al 2011; una nuova esperienza nel campionato 2012/2013, per poi riprendere il rapporto a febbraio 2019, fino alla stagione 2021/2022. Al momento della ripartenza, nell’estate 2024, i gradi di capitano e la maglia numero 8 sono tornati di sua proprietà. Nel match Paffoni Omegna-TAV Treviglio di sabato 28 novembre, Reati disputerebbe la gara numero 400.