Rugby Bergamo, domenica è il giorno del derby contro Brixia: “Dobbiamo difendere forte”

Bergamo Seconda trasferta consecutiva, e terza stagionale per la prima squadra del Rugby Bergamo, impegnata nella quinta giornata di A alle 14.30 sul campo di Ospitaletto contro il Brixia Rugby, in un derby acceso e sentitissimo. L’Italian Floor Design è a quota otto punti in classifica nel campionato di A dopo quattro giornate, ma reduce da tre sconfitte consecutive di misura.

“Contro Brixia voglio vedere una squadra che ritrova la propria struttura difensiva a ogni punto d’incontro – spiega alla vigilia l’head coach giallorosso Roberto Schipani – Dobbiamo presidiare entrambi i lati, salire insieme per togliere spazio e leggere subito come si muove l’attacco. Se l’avversario gioca in verticale, dobbiamo continuare a portare pressione. Se si sposta lateralmente, lo accompagniamo verso la touche, mantenendo i collegamenti tra i vari giocatori della linea difensiva. Dentro questo lavoro collettivo c’è una responsabilità individuale precisa: prendere il proprio uomo e placcare basso”.

“In attacco vogliamo ripartire dai progressi visti a Viadana. Ci siamo cercati con tempi migliori e abbiamo dato più profondità al gioco. Ora dobbiamo trasformare quella qualità in avanzamento, con linee di corsa dritte, sostegni puntuali e la capacità di tenere il pallone anche sotto pressione. Brixia è una squadra esperta e sa rendersi pericolosa in contrattacco, quindi dovremo essere precisi nelle scelte e nella gestione del possesso”.