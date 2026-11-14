Ornica|
Cronaca/
Escursionista precipita nella zona del Pizzo Paradiso, altri cinque bloccati in quota
14 novembre 2026 | 15:37
Anche le squadre del soccorso alpino al lavoro insieme all’elisoccorso. L’incidente dopo le 13, a 2.500 metri di altitudine
Ornica. Un escursionista è precipitato ad alta quota, a circa 2.500 metri, nella zona del Pizzo Paradiso. L’incidente montano si è verificato sabato 14 novembre intorno alle 13.20.
Sono ancora frammentarie le informazioni disponibili: per i soccorsi si è alzato in volo l’elicottero di Areu da Colico, al lavoro anche due squadre del soccorso alpino.
Le operazioni di recupero sono ancora in corso, in quota sarebbero rimasti bloccati altri cinque escursionisti.
Notizia in aggiornamento