Pedagogia a teatro, Novara: “Il genitore non è l’amico del figlio, educhi con sobrietà”

Il noto pedagogista Daniele Novara arriva a Bergamo. Sabato 14 novembre alle 21 al Cineteatro Colognola sarà in scena con lo spettacolo-talk “Non mi somiglia per niente – Come rovinare i figli in 10 mosse”, che propone una riflessione leggera ma profonda sull’arte – del tutto involontaria – di complicare la vita ai propri figli.

Senza moralismi mette in luce le trappole educative in cui ogni genitore può facilmente inciampare. Si ride, ci si riconosce, e si torna a casa con uno sguardo nuovo sul rapporto genitori-figli e viceversa.

Abbiamo intervistato il dottor Novara per saperne di più.

Com’è nato questo spettacolo?

Nasce dal fatto che spesso i genitori e più in generale gli adulti si complicano la vita nel rapportarsi con i figli. Lo fanno riempiendosi di orpelli inutili: abbiamo sotto gli occhi tantissimi esempi, a cominciare da una moda abbastanza drammatica che si è diffusa ultimamente in base alla quale alle feste di compleanno dei bambini si effettua un regalo a tutti gli invitati. È una nuova usanza decisamente pesante che accentua un senso narcisistico della vita dei più piccoli e della vita genitoriale di cui si farebbe volentieri a meno. Un’altra esagerazione è quella di far dormire i bambini nel lettone fino a 5, 6, 8 e addirittura 12 anni. Oltre a essere un orpello di cui non c’è bisogno, è dannoso per la loro autonomia.

Ci spieghi

I genitori devono far sì che i figli sviluppino l’autonomia, ma spesso e volentieri insistono a mettere in atto comportamenti eccessivi che la ostacolano. Voglio segnalare gli eccessi che adoperano nella gestione dei figli e delle figlie, ossia le tante forme di quel “troppo” che guasta la relazione educativa e genera un senso di sconforto negli stessi genitori.

Come mai?

Se fanno gli amici, quando giocano con i loro figli di quattro anni può succedere che questi ultimi gli diano un pugno come farebbero né più né meno con i propri compagni della scuola dell’infanzia. Va ribadito che il genitore non è l’amico del figlio: non mi sembra una scoperta stratosferica, ma in un momento in cui alcuni concetti basilari sono diventati un’eccezione è bene ribadirlo.

Partiamo, dunque, da questa indicazione: i genitori non sono gli amici dei figli

Esattamente. In un momento in cui il settore educativo è praticamente gestito da psichiatri e psicoterapeuti, che ovviamente fanno un altro lavoro e accentuano l’attenzione sugli elementi di disturbo piuttosto che sui deficit, vorrei ricordare che un genitore non è un amico ed è meglio che non si faccia vedere mentre piange dai figli. Si tratta di affermazioni di buon senso ma oggi risultano rivoluzionarie. Come ribadisco spesso da pedagogista senior, con grande amore per i genitori e per gli insegnanti, non sono io quello alternativo, ma è ciò che sta accadendo a essere fuori da ogni logica.

Che cosa intende?

Il fatto che il genitore si ponga come amico dei figli è fuori da ogni logica così come la consegna dei regali agli invitati a una festa di compleanno. Contestare queste cose significa semplicemente richiamare alla normalità: esprimere queste considerazioni a teatro diverte gli spettatori perché richiama concetti normali che nel tempo si sono dissolti nel nulla delle culture digitali. Una cultura digitale per cui 30 milioni di italiani seguivano Chiara Ferragni (nota influencer, ndr) mentre gestiva i suoi figli: la seguivano come un reality e da questa osservazione si capisce il motivo per cui si creano delle situazioni poco attinenti alla realtà di una crescita normale.

Perché i genitori sentono l’esigenza di compiere questi eccessi nei confronti dei figli?

Si è verificata una mutazione antropologica in base alla quale è molto importante esibire, farsi vedere e primeggiare invece di mantenere un profilo normale e rigoroso. Possiamo rendercene conto aprendo un qualsiasi profilo WhatsApp dei genitori: tendono a usare i figli come elementi di continuità con loro da un punto di vista estremamente narcisistico.

E che effetti hanno questi eccessi?

Si verifica il calo demografico. Crescere figli diventa complicatissimo: a volte chiedo ai genitori che hanno un solo figlio come mai non ne hanno concepiti altri e mi guardano come se li stessi minacciando di cose orribili. Rispondono che è sufficiente così, quindi a furia di cedere agli eccessi diventa difficile gestirli nella sobrietà, nell’essenzialità. Anni fa ho scritto un libro intitolato “L’essenziale per crescere. Educare senza il superfluo”, che tratta proprio questo tema. Oggi la cultura digitale non va in quella direzione: è tutto emotivo, bisogna chiedere ai figli come stanno, come si sentono anche se hanno solamente quattro anni, ma che cosa dovrebbero rispondere? Quando si fa questa obiezione in genere i genitori rispondono che il loro figlio è avanti, ma non si capisce cosa voglia dire. C’è chi sostiene che debbano avere consapevolezza emotiva ma, scusatemi, chi ce l’ha?

Quali sono gli effetti sulla crescita?

Oggi un adolescente su cinque se ne sta rintanato in casa invece di fare come i ragazzi hanno sempre fatto uscendo e rompendo il guscio del nido materno. È un danno enorme alla loro crescita: alcuni non vanno nemmeno a scuola. In studio spesso devo affrontare situazioni di giovanissimi che non studiano e non lavorano, i cosiddetti “Neet” (Not in Education, Employment or Training, ndr). In Italia il loro numero ora come ora risulta leggermene diminuito, ma resta al primo posto in Europa. È un dato incredibile, perché l’adolescente chiuso in casa è qualcosa di assolutamente fuori natura. Se c’è una cosa fuori natura è questa, però il problema in genere non viene messo a fuoco.

Perché?

Perché si pensa che un ragazzo che non esce sia bravo e non frequenti le compagnie che eventualmente possono rivelarsi cattive, invece se ne sta in camera sua attaccato ai social o ai videogiochi e quelle non sono buone compagnie: deve stare nella realtà con i suoi amici.

Che idea si è fatto delle proteste che nelle scorse settimane hanno visto la partecipazione di molti giovani e giovanissimi? Sono espressione di un forte disagio?

Sicuramente sì, ma sono forme di partecipazione. I comportamenti gravi sono quelli dei due ragazzini che hanno aggredito due insegnanti filmandosi sui social. Sono la dimostrazione del fatto che i fondamentali educativi sono saltati e fa riflettere che quando succedono queste cose in genere il padre non ci sia mai. E non c’è mai un giornale che lo intervisti. A mio parere sono ragazzini cresciuti nel maternage più assoluto, in genere nel lettone con la mamma fino a tempo inverosimile, senza sviluppare bene le loro autonomie. Magari a dieci anni hanno già lo smartphone, pensando che il corpo li porti avanti anche se non si sa bene dove. Non c’è, quindi, un senso del limite che permetta loro di affrontare l’adattamento alla realtà.

Alla luce di tutto ciò, quali sono i primi passi che dovrebbe compiere un genitore per educare i figli?

Come dicevo nelle risposte precedenti, il genitore non deve fare l’amico dei figli e deve cercare di mantenere una sobrietà nella relazione educativa, un’essenzialità che peraltro nella Bergamasca è sempre stata tipica mentre adesso si è un po’ persa. L’informazione più importante da trasmettere è che i genitori facciano i genitori e i figli facciano i figli. L’abuso della parola amore quando ci si rivolge ai figli fa riflettere in tal senso: fino a quando hanno tre anni si usa, ma non è il caso di chiamare con questo appellativo un diciassettenne. Anche il termine “tesoro” va adoperato quando ci si rivolge al partner ma non ai figli altrimenti ci si mette nei guai. Lo stesso discorso vale per il bacio sulle labbra, che va evitato con i figli.

Per concludere, quali sono i suoi prossimi progetti per il futuro?

Ho tanti impegni e sto finendo di scrivere il mio prossimo libro. Inoltre, fino a maggio, più o meno una volta al mese sono in un teatro italiano con questo spettacolo: mi fa molto piacere e considerando che ha un taglio ironico spero che, anche attraverso una vena umoristica, un certo appel comico che conferisce una certa leggerezza, i genitori possano abbandonare gli inutili orpelli narcisistici e sappiano gestire i loro impegni con più essenzialità e sobrietà.