Passamontagna e pistola giocattolo vicino a una scuola: misure di prevenzione nei confronti del 22enne

passamontagna e pistola giocattolo

Tra le misure adottate un divieto di accesso, per la durata di un anno, alle aree limitrofe all’istituto scolastico dove era stato fermato

Bergamo. A seguito dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Celadina, dove un ventiduenne era stato fermato nei pressi di una scuola primaria con il volto coperto da un passamontagna e una pistola giocattolo all’interno di un borsello, la Questura di Bergamo ha adottato ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.

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La Divisione Anticrimine della Questura ha infatti emesso nei confronti del giovane un avviso orale del Questore e un divieto di accesso, per la durata di un anno, alle aree limitrofe all’istituto scolastico dove era stato fermato.