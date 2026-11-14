Non aveva fatto rientro a casa, il corpo senza vita di un anziano rinvenuto nell’Adda

Le ricerce dei vigili del fuoco sono iniziate venerdì sera e si sono concentrate tra Villa d’Adda e Imbersago, su entrambe le sponde del fiume

Villa d’Adda. Il corpo senza vita di un anziano è stato rinvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre nel fiume Adda dai vigili del fuoco, i quali si sono attivati per le ricerche dopo la segnalazione del mancato rientro a casa dell’uomo.

Intorno alle 22.30 si è mobilitato un imponente numero di squadre dei comandi di Bergamo e Lecco, che hanno coordinato le perlustrazioni concentrandosi nella zona del battello di Leonardo, tra Villa d’Adda e Imbersago, su entrambe le sponde del fiume, bergamasca e lecchese.

Le squadre dei vigili del fuoco specializzate nelle ricerche topografiche e fluviali hanno battuto tutta notte l’area fino al tragico ritrovamento del cadavere dell’uomo. Le cause di quanto accaduto sono al vaglio delle forze dell’ordine.