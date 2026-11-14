Misano, a fuoco un appartamento: inquilini temporaneamente sfollati nell’oratorio

Misano. Attimi di paura nel cuore del paese dove nel pomeriggio di sabato 14 novembre, poco prima delle 17, un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina comunale di via Carducci, a ridosso dell’oratorio. L’edificio ospita una decina di alloggi sociali destinati agli anziani e, dopo l’allarme, è stato evacuato interamente.

Non si registrano feriti. Una donna sulla settantina è stata accompagnata all’ospedale di Zingonia per alcuni accertamenti. Le persone evacuate sono state temporaneamente accolte nei locali dell’oratorio, mentre sono in corso le verifiche sulle condizioni degli appartamenti.

Al momento risultano almeno due abitazioni inagibili: quella al piano terra interessata dall’incendio e quella al piano superiore. Nel complesso c’è anche un appartamento vuoto, già dichiarato inagibile prima dell’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due mezzi, i carabinieri e la Protezione civile, impegnati nella gestione dell’emergenza e nell’assistenza alle persone evacuate. In campo anche il sindaco Ivan Tassi.