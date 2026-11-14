L’importanza di imparare la Storia

Che il Governo Meloni sia un governo liberticida, ben deciso a rinnovare i nefasti del Fascismo, sta scritto in tutti i volantini “antifa” distribuiti in Italia almeno dal settembre 2022: ha una base esplicitamente fascista, conduce una politica di restringimento degli spazi democratici, è razzista e militarista, perseguita i minorenni, deporta gli immigrati ecc… Sono, da sempre, i dogmi dell’antifascismo militante. Ma che dire quando uno di questi volantini finire per diventare un testo di scuola? È accaduto con “Trame del tempo 3, dal Novecento ad oggi”, manuale di Storia, edito da Laterza e destinato ai ragazzi delle Scuole superiori. Nel paragrafo dedicato alla Marcia su Roma e all’avvento al potere di Mussolini nel 1922, si fa notare che il Governo Meloni, “arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e 77 anni dopo la Liberazione dal fascismo…ha raccolto l’eredità del fascismo”.

A questo punto il Ministro Giuseppe Valditara ha chiesto pubblicamente all’Editore di ritirare il libro dal mercato. La richiesta era ed è irricevibile, perché sono i docenti che scelgono i libri di testo, in forza della libertà di insegnamento, garantita dalla Costituzione. Alla contestazione del Ministro, che lamenta l’abbandono del metodo scientifico nell’insegnamento della storia per sostituirlo con l’indottrinamento politico, è stato risposto da un Autore con una citazione dotta di Walter Benjamin “l’oggettività è un narcotico ed una finzione”.

D’altronde, potremmo ricordare qui un celebre detto filosofico di Nietzsche: “Non esistono fatti, solo interpretazioni”. In politica accade ogni giorno, ma nelle Scuole non dovrebbe mai!

Dietro alla polemica politica sta un conflitto tra due diritti: quello dei ragazzi alla conoscenza integrale della storia patria e quello degli Autori dei libri di testo e degli insegnanti che li adottano a esercitare la libertà di insegnamento. I ragazzi sono i meno capaci di realizzare il proprio diritto epistemico, a volte non ne sono neppure molto interessati. Alzi la mano chi non ha mai bigiato un’ora di lezione. La Storia è uno dei saperi-chiave, insieme alla Lingua, alla Matematica, alle Scienze. Senza la conoscenza della Storia, una persona non riesce a definire la propria collocazione e la propria missione nel mondo. È dovere degli adulti e, in particolare, di quelli che stanno a scuola trasmettere i saperi necessari alla vita, tocca all’organizzazione didattica e disciplinare garantire l’accesso concreto ai saperi. Gli adulti in questione sono i docenti.

Anch’essi hanno dei diritti, in particolare quello della libertà di insegnamento. Tale libertà si realizza dentro un vincolo professionale e morale: quello dell’attuazione effettiva del diritto dei ragazzi al sapere. I docenti non sono opinionisti free-lance, bensì figure dotate di autorità morale e istituzionale, stipendiate ad hoc dallo Stato. Quanto al Ministro, se non ha il potere di far togliere un libro dalle Scuole, ha però il dovere di preoccuparsi della difesa dei diritti epistemici dei ragazzi e che i docenti svolgano i propri compiti, lasciando fuori dalle aule la polemica dei talk-show. Ma qui si tocca un filo ad alta tensione, fatto di domande senza risposta. Chi seleziona i laureati per l’insegnamento? Preso atto che un laureato in quanto tale non è automaticamente un docente abilitato scientificamente, didatticamente e pedagogicamente a insegnare, con quali meccanismi si preparano e si assumono i docenti, in questo caso di Storia? È possibile laurearsi in Storia e passare ad insegnarla, senza una padronanza totale dell’intero arco storico almeno dell’Occidente europeo o, almeno, della storia d’Italia? L’esperienza quotidiana ci informa che è possibile. Sennò come sarebbe possibile sostenere che il DDL Sicurezza, approvato alla Camera il 19 settembre 2024, che introduce nuovi reati, inasprimenti di pene e misure preventive per l’ordine pubblico, riproponga le leggi liberticide del Ventennio? Solo ad una condizione: non conoscere che cosa fossero realmente le leggi liberticide del Fascismo.