“L’esule di Roma”, ottima Prima per un Donizetti che mette in guardia dalle derive autoritarie

Bergamo. Un potere totalitario, oltre il tempo, che prende forma in uno spazio astratto, capace di imporsi sopra le fragilità degli uomini. Un potere di un periodo passato, che si riflette però nel presente, è al centro di “L’esule di Roma”, melodramma eroico in due atti di Gaetano Donizetti (edizione critica di Roger Parker e Ian Schofield) che, venerdì 13 novembre (repliche sabato 21 e domenica 29) nel teatro cittadino, ha dato il via alla 12° edizione di Donizetti Opera, festival organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti, con la direzione artistica e musicale di Riccardo Frizza.

Composta per il San Carlo di Napoli, con debutto nel 1828 su libretto di Domenico Gilardoni, la prima opera di ambientazione neoclassica (qui declinata al presente) del genio bergamasco, vede un Donizetti pronto a sperimentare, partendo da Rossini e sviluppando un’intensità drammatica, di poco precedente ai successi che seguiranno.

L’ambientazione neoclassica prende forma nella Roma imperiale di Tiberio. Il generale Publio (il baritono Marcelo Solís, allievo della Bottega Donizetti) rientra vittorioso dalla campagna contro i Sarmati e tutti si aspettano che sposi Argelia (il soprano Lidia Fridman), figlia del potente senatore Murena (il basso-baritono Luca Pisaroni). La giovane, però, è innamorata di Settimio (il tenore Sergey Romanovsky), tribuno della plebe esule, dopo una congiura ordita dal padre di lei. Il rimorso e la giustizia portano (?) però ad un lieto fine.

Lo spazio velato e le molteplici percezioni dello stesso sono al centro di questo allestimento de “L’esule di Roma”, realizzato dalla regista tedesca Katharina Thoma (al suo debutto al Festival), che ne ha curato anche la drammaturgia.

Il potere autoritario, che emerge dall imponenza dell’architettura imperiale romana al centro della scena di Devin McDonough, dialoga subito con la contemporaneità, richiamata dai costumi di Irina Bartels, per raccontare di conflitti e dilemmi presenti ancora oggi. Una maestosità strutturale richiamata da colonne, strutture di tessuto che diventano trasparenti (attraverso i giochi di luce di Fiammetta Baldiserri), a richiamare la vulnerabilità (fisica e morale) di ognuno di fronte al controllo del potere. Una trasparenza che permette di vedere attraverso una rigidità strutturale, dove appiano figure scure, spie che irradiano l’insicurezza (privata) di fronte ad un sistema totalitario. Un’architettura scenica che si impone sui personaggi, elementi architettonici di un sistema che vive nel vedere e nel non farsi vedere. Le scene dirette da Thoma, non a caso, si sviluppano spesso attraverso diversi livelli di profondità, estesi anche dal lavoro video di Luca Scarzella, che amplifica ulteriormente la scena attraverso un lavoro figurativo nel mostrare pensieri, traumi, ricordi e stati d’animo dei protagonisti.

Tra questi veli, che coprono e scoprono, liberano ed ingabbiano (anche psicologicamente), trova spazio l’innamorata Argelia, un’ottima Fridman in abito lungo bordeaux, capace di un climax di follia d’amore e di tormento, in cui si mescolano realtà e immaginazione (ottima la soluzione scenica della regista). Strappa già i meritati applausi nel duetto con Settimio “Ah sì tu sei…” (buona prova del flauto), così come nello struggente confronto con Murena (da politico a padre fragile) nel secondo atto (“Vagiva… Emilia… ancora”), fino all’angoscia con la cabaletta finale “Tardi, tardi il piè là volgi” (con un corno inglese dal timbro crepuscolare) e il Rondò conclusivo “Ogni tormento”. Ottima prova lirica anche per Romanovsky nell’interpretare l’esule Settimio (con i suoi virtuosismi) e, soprattutto, di Pisaroni, un Murena dalla dolente umanità, con canto intenso ed elegante ad interpretare il baratro dal rimorso al delirio, per aver ceduto al richiamo del potere, con un’esplicita catena addosso. Entrambi da ricordare per l’intensità drammatica del terzetto (con Argelia) “Ei stesso!… La mia vittima…”, tra interazioni vocali, sezioni cantabili ed impennate tragiche, che segnano il senso di colpa di Murena, la rassegnazione serena di Settimio e la disperazione di Argelia. Sicuri nei ruoli anche Marcelo Solís, nell’interpretare un onesto Publio, Vittoria Vimercati in Leontina e Matteo Mollica nel doppio ruolo di Lucio e Fulvio. Interessante (e riuscita) la scelta di portare in scena due presenze tangibili, elementi contrapposti, che però non cantano mai: sono Seiano, adulto capo dei pretoriani con abito elegante bianco e mantello, e la giovane Emilia, figlia più piccola di Murena, che rappresenta la purezza, contrapposta a Seiano.

Un insolito delirio, scritto da Donizetti, “al maschile” è poi quello di Murena all’inizio del secondo atto, “Entra nel Circo!”, un delirio drammatico che si confronta con il senso di colpa, con i teli che, in questo caso, bloccano dalla pazzia. Importante anche il ruolo drammatico del Coro dell’Accademia Teatro alla Scala, diretto dal Maestro Salvo Sgrò, con veli ed abiti neri a ricordare esplicitamente anche le divise dell’ICE americana.

Solida anche la prova dell’Orchestra Donizetti Opera (da sottolineare l’apporto del flauto e dell’oboe solisti), diretta dal maestro Fabrizio Maria Carminati, che ha raccolto il testimone da Antonino Fogliani, scomparso la scorsa estate, al quale è stato dedicato lo spettacolo inaugurale. Una direzione attenta e precisa, quella del direttore bergamasco, che guida puntualmente l’orchestra senza abbandonarsi a gesti eclatanti, ma con uno scorrere fluido.

Sono molti i veli che percorrono questo “L’esule di Roma”, elementi astratti che parlano, però, al nostro presente. Un tempo in cui è sempre più necessario squarciare questi veli, affrontando a viso aperto il rischio di derive autoritarie, in Europa ed in varie parti del mondo. Veli da squarciare, per riscoprire le fragilità umane: caratteristiche comuni, da riscoprire per tornare ad essere umani, prima di tutto, sia politicamente che moralmente. Per tornare ad abitare uno spazio dell’anima, superando il sangue e gli orrori che, ancora oggi, vengono perpetrati.