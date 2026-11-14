La maestra Chiara Cattani dirige Alahor in Granata: “È una riscoperta meravigliosa”

Alahor in Granata ph Gianfranco Rota Fondazione Teatro Donizetti GFR

“Questo spettacolo è una riscoperta meravigliosa. Ha una musica davvero bellissima: negli ultimi duecento anni non è più stata eseguita così come l’aveva pensata Gaetano Donizetti nel 1826 ed è stata una grande ingiustizia, perché si tratta di un’opera stupenda”. Così la maestra Chiara Cattani, direttrice d’orchestra allo spettacolo “Alahor in Granata” al festival Donizetti Opera, illustra l’opera che andrà in scena al Teatro Sociale di Bergamo (Città Alta) sabato 14 novembre con repliche domenica 22 e venerdì 27 novembre.

Questo melodramma in due atti, che debuttò il 7 gennaio 1826 al Teatro Carolino di Palermo, è ambientato nella Granada di fine Quattrocento durante le lotte tra le fazioni moresche degli Zegri e degli Abenceraghi. La vicenda, caratterizzata da una trama intensa, ruota attorno a rivalità politiche, vendetta familiare e un amore contrastato.

Il titolo viene proposto a 200 anni dall’esordio, questo “gioiellino” si potrà vedere in prima esecuzione in tempi moderni nella sua versione originale: abbiamo intervistato la maestra Cattani per saperne di più.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questo spettacolo?

Una riscoperta meravigliosa. È uno spettacolo con una musica davvero bellissima: negli ultimi duecento anni non è più stata eseguita così come l’aveva pensata Gaetano Donizetti nel 1826 ed è stata una grande ingiustizia, perché si tratta di un’opera stupenda. Ha momenti di un’espressività degni del più grande Donizetti, di cui conosciamo i lavori più famosi: annovera duetti molto brillanti e il finale è catalizzante. Per tutte queste caratteristiche, riesce a tenere una tensione drammatica nell’arco di tutta la sua durata senza che ci siano cedimenti.

È importante, dunque, riscoprirla

Sicuramente, perché è un’opera che ha un grandissimo valore. Non è soltanto il mio pensiero, dovuto al fatto che ci sono affezionata, ma si tratta di un’opinione condivisa da tutto il team che ci ha lavorato e dal cast. I ruoli sono ben scritti per vocalità, ben pensati e strutturatissimi. Non avendo una tradizione nell’ascolto di quest’opera, lo spettatore si chiederà che cosa ascolterà, ma prometto che andrà a casa canticchiando i temi.

E che cosa significa per lei lavorare a quest’opera?

Il mio lavoro è particolarmente incentrato sul Barocco e sul Classico, quindi riscoprire titoli meno noti della produzione di Donizetti è una missione della mia attività. Nel caso di “Alahor in Granata” non si tratta semplicemente di un’operazione finalizzata a rivalutare uno spettacolo inconsueto scritto da un grandissimo compositore: viene messa in scena un’opera considerevole. Va riconosciuta al festival Donizetti Opera la volontà di dare spazio a titoli non così noti nei cartelloni. Tutte e tre le opere proposte – “L’esule di Roma”; “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” e, appunto, “Alahor in Granata” – non vengono messi in scena frequentemente nei teatri e nei festival. È uno dei tratti che contraddistinguono la direzione artistica del Maestro Riccardo Frizza ed è meritevole.

Ma come mai certe opere vengono eseguite più frequentemente e altre no?

In genere i teatri propongono titoli che hanno grandi probabilità di successo. Tendono a privilegiare spettacoli in cui la produzione di un compositore abbia già raggiunto una certa maturità rifuggendo i lavori giovanili. Questi ultimi possono manifestare qualche incertezza o inesperienza in un mondo come quello operistico che deve assolutamente centrare l’obiettivo e riempire il teatro, quindi ha la necessità di andare sul sicuro. Va riconosciuto il merito al Donizetti Opera perché riesce sempre a sbancare i botteghini con le sue proposte che non sono quelle solite dei teatri, considerando che il pubblico va educato ad ascoltare anche qualcosa di nuovo, deve essere incuriosito e avvicinato a questi titoli. Realizziamo il nostro obiettivo quando, tornando a casa, il pubblico rimane stupito del fatto che non siano stati rappresentati per così tanto tempo e ha voglia di tornare a vederli, creando una tradizione che si spera possa continuare nel futuro. Sicuramente ci vuole coraggio e non sempre i teatri possono permetterselo.

E che cosa le piace in modo particolare di quest’opera?

Il fatto che non ci sia frattura nella conduzione drammatica della storia: è come se fosse un unico respiro. Inoltre mi piace che la musica descriva sempre l’evoluzione dello stato d’animo di tutti i personaggi e riesce a descrivere anche quello che il libretto non dice, ossia ciò che provano. In questo modo la musica riesce a descrivere a fondo la psicologia dei personaggi, anche laddove lo stato emotivo non viene espresso a parole. Secondo me questa è la grandiosità dell’opera insieme alla capacità di unire ed osare con estrema maestrìa i momenti brillanti e quelli patetici piuttosto che malinconici, drammatici e dinamici. Si susseguono in modo ravvicinato e con contrasti decisi tenendo sempre alta l’attenzione del pubblico.

Che cosa le piace maggiormente di Donizetti?

Il suo istinto, il fatto che abbia un’anima estroversa in cui non è difficilissimo immedesimarsi. Parla con molta franchezza, è chiaro, sincero e arriva dritto al cuore: non ha sovracostruzioni e per questo non può lasciare indifferenti. Secondo me è una grandissima qualità: appartiene ai più grandi.

E come colloca questo compositore rispetto agli altri big della sua epoca?

Lo inserisco nella triade dei meravigliosi belcantisti insieme a Gioachino Rossini e Vincenzo Bellini. Nel periodo successivo abbiamo giganti come Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, ma credo che Donizetti sia imprescindibile. Tutti questi grandi compositori sono sempre attuali: perché attraverso le loro opere assistiamo a storie che apparentemente possono sembrarci lontane, irreali e talvolta non giustificabili nella vita moderna, ma i sentimenti che le contraddistinguono non lo sono e non cambiano nel corso del tempo. Rabbia, vendetta, amore e nostalgia sono sempre declinabili al presente e ci si può immedesimare nel provare rancore e sete di giustizia.

Al di là degli stereotipi di genere, da donna è difficile avere spazio come direttrice d’orchestra?

Sicuramente negli ultimi decenni la situazione sta migliorando: tantissime donne già in attività da vent’anni hanno il calendario pieno e io stessa sto lavorando parecchio. Se una persona lavora con serietà non ci sono pregiudizi e difficoltà in tal senso, però se si resta colpiti dal fatto che sul podio ci sia una donna o questo ruolo viene percepito come qualcosa di strano vuol dire che c’è ancora strada da fare. Avremo raggiunto veramente l’obiettivo quando sarà considerata una cosa normale e a proposito va aggiunta una considerazione.

Quale?

All’interno di un’orchestra è molto spesso prevalente la presenza femminile. Evidentemente, però, il ruolo di direttore è stato per tantissimi anni – direi quasi secoli – appannaggio degli uomini e si nota ancora quando è una donna a svolgerlo. Spero che nel minor tempo possibile arriveremo a non notarlo più perché a quel punto avremo raggiunto una piena parità.

Un’altra particolarità di questo spettacolo è costituita dalla location: va in scena al Teatro Sociale, gioiellino di Città Alta: come le sembra?

È bellissimo. La messa in scena dello spettacolo al Sociale è un’operazione di grande raffinatezza. L’orchestra sarà formata da quaranta elementi che suoneranno strumenti originali, non copie, quindi il fatto che venga rappresentato in una cornice storica come questa rende tutto più prezioso. È un contesto molto particolare: bisogna arrivare all’esibizione con orecchie preparate, perché se ci si aspetta un teatro immenso e un’orchestra enorme non è questo il caso, ma si respirerà un’atmosfera unica.

Sicuramente è molto suggestiva

È un’esperienza d’ascolto diversa da quella che viene proposta al Teatro Donizetti e la sua bellezza risiede proprio in questa particolarità. È uno spettacolo che ha una valenza storica riuscendo comunque a mantenere un suono fresco: possiamo dire che ci sono gli strumenti giusti nel posto giusto.

Per concludere, quali sono i suoi prossimi progetti per il futuro?