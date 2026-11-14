La Cgil proclama lo sciopero generale per il 20 novembre: “Insieme moltiplichiamo forza e diritti”

Bergamo. “Per un lavoro dignitoso e diritti sociali garantiti a tutte e tutti”. Con questo slogan per venerdì 20 novembre la Cgil ha dichiarato lo sciopero generale: in Lombardia saranno 14 le manifestazioni territoriali, organizzate quasi tutte contemporaneamente, che riempiranno strade e piazze. A Bergamo è previsto il ritrovo in stazione alle 9.30, con successivo corteo fino a Piazza Vittorio Veneto.

“Vogliamo recuperare e moltiplicare la nostra forza, collettivamente, in una fase storica in cui tutta Europa manifesta per gli stessi motivi” commenta Valentina Cappelletti, Segretaria Generale CGIL Lombardia “quando si sciopera insieme, si superano insieme i timori e si ottengono conquiste”. Tra le motivazioni che hanno spinto la CGIL a scendere in piazza ci sono “la perdita del potere d’acquisto di salari fissi e pensioni, minati dall’inflazione e dall’aumento dei costi dell’energia, la questione abitativa, politiche fiscali inadeguate e ingiuste, l’impoverimento di welfare e scuola mentre aumenta il debito pubblico per la spesa militare”.

“Lo sciopero è un diritto costituzionalmente riconosciuto pagato, letteralmente, dalle lavoratrici e dai lavoratori che per quella giornata si astengono dal proprio impiego, poiché rinunciano, consapevolmente, al salario della giornata. Sarebbe difficile pensare di fare un weekend con l’equivalente economico, su stipendi mensili già spesso bassi, di otto ore in meno: senza considerare il fatto che nella nostra società, ormai terziarizzata, molte attività sono aperte anche il sabato e la domenica. Quindi che si fa dopo un venerdì di sciopero? Molti tornano al lavoro. E continuano a battersi per i diritti propri e di tutti”, ha risposto Cappelletti a chi contestava la scelta di scioperare di venerdì.