Inaugurato il villaggio di Natale in piazzale Alpini: sarà aperto fino al 27 dicembre

Al via la 18ª edizione del tradizionale mercatino, con 25 casette in legno, prodotti artigianali e gastronomici e tanti appuntamenti per grandi e piccoli

Bergamo. È stato inaugurato questa mattina, con il tradizionale taglio del nastro, il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini a Bergamo. Giunto alla 18ª edizione, il mercatino è organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Presenti all’inaugurazione l’assessore al Commercio del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti e Fabrizio Archetti, presidente di Notèr de Bèrghem.

Il villaggio sarà aperto dal 14 novembre al 27 dicembre, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Il mercatino natalizio che ogni anno porta in città l’atmosfera delle feste si presenta con 25 caratteristiche casette in legno, disposte ad abbracciare la tradizionale pista di pattinaggio ospitata da NXT Station. Le casette proporranno prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche, con dolci della tradizione e prodotti tipici del territorio, per accompagnare bergamaschi e visitatori nell’atmosfera del Natale.

L’offerta gastronomica vedrà il ritorno di alcune specialità ormai apprezzate dai visitatori: dai bretzel dolci e salati ai pizzoccheri valtellinesi, passando per i dolci ungheresi. Non mancheranno i churros, le tipiche frittelle dolci spagnole da intingere nella cioccolata calda, e i cannoli siciliani, che avranno uno stand interamente dedicato. Presenti anche la frutta disidratata dal Brasile e i prodotti tipici bergamaschi. Numerose anche le proposte per i regali di Natale: sciarpe, guanti, berretti, borse in cuoio, calzette in lana di alpaca, bigiotteria di qualità e manufatti artigianali in pelle provenienti dalla Toscana.

Tra le novità di questa edizione ci saranno i taralli pugliesi, il miele e altre specialità dell’apicoltura, una casetta interamente dedicata al cioccolato e, per la prima volta al Villaggio, le colorate creazioni dell’artigianato peruviano. Non mancheranno le tradizionali decorazioni natalizie e gli oggetti artigianali in legno, ideali per portare nelle case l’atmosfera delle feste.

Il Villaggio di Natale sarà anche un luogo di incontro e divertimento, con un calendario di iniziative pensate soprattutto per le famiglie e i bambini. Sabato 28 novembre, dalle 14.00 alle 22.00, uno scultore darà vita a una grande scultura natalizia in legno, realizzata dal vivo con l’utilizzo di una motosega. Il 5 dicembre sarà invece la volta di un coro natalizio, che accompagnerà i visitatori con le tradizionali melodie delle feste.

Sabato 12 dicembre, alle ore 15.00, bambine e bambini potranno incontrare Santa Lucia, che sarà accompagnata da alcuni aiutanti folletti e farà il giro di Piazzale degli Alpini per raccogliere le prime letterine dei più piccoli e distribuire caramelle. A fare da colonna sonora all’incontro ci saranno le cornamuse, con canzoni e brani della tradizione natalizia.

Per i più piccoli, nei fine settimana, torneranno gli artisti di strada e le esibizioni musicali con zampognari e cornamuse, per animare il Villaggio e accompagnare i visitatori durante lo shopping e le passeggiate. Il 19 e 20 dicembre arriverà anche Babbo Natale, che accoglierà i bambini nella sua casetta, allestita appositamente per l’occasione e animata dalla presenza di un gruppo di folletti. Una grande seduta permetterà ai più piccoli di scattare una fotografia ricordo e consegnare personalmente la propria letterina.

Infine, giovedì 24 dicembre, alle ore 21.00, nel piazzale delle autolinee si terrà la tradizionale Santa Messa di Natale, con la partecipazione della Caritas. Al termine della celebrazione, panettone e spumante saranno offerti ai presenti.

Il Villaggio di Natale aprirà sabato 14 novembre e resterà allestito fino a domenica 27 dicembre.

Sarà aperto tutti i giorni. Da lunedì a giovedì: dalle 9.30 alle 19.30; Venerdì e domenica: dalle 9.30 alle 20.00; Sabato: dalle 9.30 alle 22.00.

Sergio Gandi, assessore al Commercio del Comune di Bergamo: “Il Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini è un appuntamento che arricchisce l’offerta di Bergamo durante le festività, con proposte di artigianato, prodotti tipici, gastronomia e intrattenimento. La sua inaugurazione è anche l’occasione per ricordare Giulio Zambelli, che ha creduto in questa manifestazione e ha contribuito negli anni a farla crescere, con passione e impegno. La sua visione e il suo lavoro hanno lasciato un segno in un’iniziativa che è ormai parte delle tradizioni natalizie della città. Ritengo importante sottolineare tre aspetti: la capacità del Villaggio di attrarre cittadini e visitatori, contribuendo alla vitalità del centro; l’opportunità offerta agli espositori e agli operatori di promuovere i propri prodotti e le proprie attività; il valore per il tessuto commerciale e turistico, grazie a una proposta che amplia le occasioni di frequentazione della città nel periodo natalizio. Come Amministrazione, siamo impegnati a sostenere iniziative che sappiano coniugare animazione urbana e opportunità concrete per le attività economiche del territorio”.

Cesare Rossi direttore di Promozioni Confesercenti: “Confesercenti tiene molto al Mercato di Natale e al percorso di crescita che ha accompagnato negli anni questa iniziativa e il Piazzale degli Alpini. Un’area che, grazie anche alle nuove collaborazioni e agli investimenti realizzati dal Comune, che ringraziamo per il supporto e la collaborazione, ha acquisito una nuova attrattività, anche con la presenza di realtà come NXT Station e la pista di pattinaggio. Siamo quindi felici di inaugurare un’altra edizione del mercato, che con le sue 25 casette rappresenta anche un’importante opportunità di lavoro per tante microimprese e attività familiari. Quest’anno abbiamo inoltre avviato un lavoro di coordinamento e comunicazione condivisa tra i diversi soggetti che animano il Natale in città, con l’obiettivo di costruire un grande evento diffuso. Bergamo è ormai una destinazione turistica anche a dicembre: è il momento di mettere in rete le tante iniziative presenti sul territorio e valorizzarle, affinché il Natale diventi un prodotto turistico sempre più riconoscibile e all’altezza della città”.