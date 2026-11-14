Spaccio di droga|
In casa dosi di droga, contanti e materiale per dosare: ai domiciliari un pusher a Cologno
La segnalazione ai carabinieri dei cittadini: viavai continuo dall’appartamento del giovane
Cologno al Serio. Nella mattinata di venerdì 13 novembre, i carabinieri di Urgnano hanno arrestato un cittadino marocchino 25enne ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scaturito a seguito delle segnalazioni che indicavano un anomalo viavai di persone, anche in orario notturno, in un’abitazione di via Milano.
I militari, coadiuvati da una squadra del nucleo cinofili di Orio al Serio, hanno effettuato accertamenti e perquisizioni che hanno colto in flagranza di reato di reato il giovane. Sono state rinvenuti complessivamente 1,320 kg di Cocaina, circa mezzo chilo di hashish e denaro contante.
Particolarmente significativo il quantitativo di stupefacente rinvenuto in abitazione, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino elettronico di precisione adoperato dai deferiti nell’attività illegale di spaccio. Su disposizione del pm, il 25enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza a Treviglio in attesa dell’udienza con rito direttissimo, al termine della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari.