In casa dosi di droga, contanti e materiale per dosare: ai domiciliari un pusher a Cologno

Cologno al Serio. Nella mattinata di venerdì 13 novembre, i carabinieri di Urgnano hanno arrestato un cittadino marocchino 25enne ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scaturito a seguito delle segnalazioni che indicavano un anomalo viavai di persone, anche in orario notturno, in un’abitazione di via Milano.

I militari, coadiuvati da una squadra del nucleo cinofili di Orio al Serio, hanno effettuato accertamenti e perquisizioni che hanno colto in flagranza di reato di reato il giovane. Sono state rinvenuti complessivamente 1,320 kg di Cocaina, circa mezzo chilo di hashish e denaro contante.