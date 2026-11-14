Il campione Casey Stoner ricorda Piero Gagni: “Una persona esemplare”

Il messaggio del campione australiano, che con il meccanico bergamasco ha vinte due volte il titolo mondiale nel 2007 e nel 2011

La notizia della scomparsa di Pietro Gagni a 74 anni dopo un incidente stradale ha raggiunto l’intero mondo delle moto nel giro di poche ore. L’ex campione di Enduro e meccanico della Ducati in MotoGp era una persona conosciutissima nell’ambiente, essendosi laureato anche per due volte campione del mondo nel 2007 e nel 2011 lavorando insieme al pilota australiano Casey Stoner, che gli ha voluto dedicare un pensiero sui social.

“Ti sarò sempre grato e mi sento privilegiato per il tempo che io e la mia famiglia abbiamo trascorso con te. Sempre affidabile e con dedizione, un essere umano esemplare in ogni modo. Non ci sono parole per descrivere chi eri. Riposa in pace, amico mio. Mi mancherai”, ha scritto sui social, postando una serie di foto di Gagni.

“Durante la mia carriera in MotoGp era il mio fidato meccanico, insieme a un grande team di persone. Un’ispirazione per come si teneva in forma, mostrando la sua capacità di fare squat su una sola gamba anche dopo i sessant’anni” ha ricordato il campione.

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