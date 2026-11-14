Bergamo. È “Volpato – L’inventore di InfoCamere e Interporto di Padova”, diretto da Karma Gava, il vincitore del Premio Made della quarta edizione di Made Film Festival, la manifestazione ideata dalla Camera di Commercio di Bergamo e dedicata al racconto del mondo dell’impresa e delle trasformazioni della società contemporanea attraverso il linguaggio audiovisivo. La cerimonia di premiazione, ospitata a Spazio Daste e presentata dalla giornalista Manuela Donghi, ha concluso tre giornate di proiezioni, incontri e approfondimenti che hanno coinvolto autori, imprese, professionisti, studenti e pubblico.

Il film vincitore racconta la storia del matematico e imprenditore padovano Giorgio Volpato, protagonista di intuizioni che hanno contribuito alla digitalizzazione del sistema camerale

italiano e allo sviluppo del trasporto intermodale. La giuria ha assegnato il riconoscimento all’opera “per aver raccontato la visione pionieristica di un uomo che ha saputo anticipare il

futuro, contribuendo con intuizioni decisive alla digitalizzazione e alla modernizzazione delle infrastrutture che hanno trasformato l’economia italiana”.

Il Premio Futura e le menzioni speciali Il Premio Futura, dedicato al tema della sostenibilità, è stato assegnato a “Punti Nascosti”, diretto da Beatrice Baldacci. Nato per portare l’attenzione sulla violenza economica, il film racconta l’incontro tra due donne di generazioni differenti e il loro percorso verso una maggiore consapevolezza e autonomia. La motivazione sottolinea “la poetica di un racconto capace di coniugare valori della vita e valori della marca”.

La Menzione speciale del Premio Futura è andata a “Clair de lune”, di Diego Zucchi e Fabio Bozzetto, racconto animato ambientato in una foresta minacciata dalle attività umane. Il riconoscimento è stato attribuito “per aver dato voce alla fragilità della natura attraverso un racconto evocativo e universale, trasformando una riflessione sulla sopravvivenza degli ecosistemi in un potente invito alla consapevolezza e alla tutela dell’ambiente”. La Menzione speciale MADE è stata invece conferita a “Beyond Sound Towards Meaning – Ep. 1 Musica per una fine”, diretto da Simone Sacchetti. L’opera prende le mosse dal recupero di Musica per una fine di Ennio Morricone, composizione originariamente realizzata per i titoli di coda del film Pasolini, un delitto italiano, per costruire un dialogo tra patrimonio culturale, memoria e nuove modalità di ascolto. La giuria ha premiato il film “per aver trasformato il recupero di un patrimonio artistico e culturale nascosto in un racconto capace di unire memoria, innovazione e nuove forme di ascolto, facendo dell’impresa un ponte tra passato e futuro”.

“Asha” vince Made Young

Il riconoscimento Made Young è stato assegnato ad “Asha – La forza di una goccia”, diretto da Luca Perotta. Ambientato nell’India rurale, il documentario segue la missione della Gicam Foundation nelle comunità di Jamkhed e mostra come la cura possa tradursi in autonomia, lavoro e nuove opportunità per le persone. Il film è stato premiato “per aver raccontato il potere trasformativo della cura, mostrando come competenza, solidarietà e impegno possano restituire dignità, autonomia e speranza a intere comunità”.

Tre giorni per raccontare l’impresa e il cambiamento

La cerimonia di premiazione ha concluso un’edizione che ha attraversato temi, pubblici e linguaggi differenti, mettendo in relazione cinema, cultura produttiva, innovazione e trasformazioni sociali. La Made Competition ha portato sullo schermo opere capaci di raccontare l’impresa non soltanto attraverso prodotti e risultati economici, ma partendo dalle persone, dalle competenze, dalle visioni e dalle esperienze che contribuiscono a cambiare la società.

Dal coinvolgimento degli studenti con Made Young agli incontri professionali di Made To B, dai talk dedicati alla memoria d’impresa, alla mobilità e all’intelligenza artificiale fino alle proiezioni della Competition, la quarta edizione ha confermato il Festival come uno spazio di confronto tra il mondo audiovisivo e quello produttivo. Un luogo nel quale il racconto dell’impresa diventa uno strumento per interrogare il presente, custodire la memoria e immaginare nuove prospettive per il futuro.

Giovanni Zambonelli, Presidente della Camera di Commercio di Bergamo: “Questa edizione ha confermato la volontà di MADE Film Festival di ampliare progressivamente il proprio sguardo, affiancando al racconto cinematografico dell’impresa temi ormai centrali per comprendere le trasformazioni della società, come l’intelligenza artificiale che si afferma sempre più come infrastruttura culturale che ridefinisce il rapporto tra memoria, creatività e innovazione. Vogliamo proseguire in questa direzione anche nella prossima edizione, perfezionando ulteriormente la formula del Festival per rafforzare il confronto con il pubblico. Il filo conduttore resta il valore delle persone: la passione, le competenze e le conoscenze che permettono a un’intuizione di trasformarsi in impresa”.