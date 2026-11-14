AlbinoLeffe beffato al novantesimo: l’Union Brescia vince 2-1 allo Stadium

Zanica . Si chiude con la più cocente delle beffe, per l’AlbinoLeffe, la sfida casalinga contro l’Union Brescia, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Marras e Mandelli sono i protagonisti del proverbiale botta e risposta tra la fine del primo tempo e l’avvio di ripresa. Poi, al 90′, l’incredibile beffa targata Balestrero che regala i tre punti all’Union. Per i seriani, invece, matura la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Ma non finisce qui perché al 10′ l’attaccante seriano si inserisce sulla bella imbucata di Desogus prima di essere nuovamente stoppato da un altro intervento provvidenziale dell’estremo difensore. All’11’ si iscrive alla partita anche l’Union Brescia: Pellegrini, pescato da Marras, vince il rimpallo con Sciacca e calcia spedendo non lontano dalla porta difesa da Michielin.

Sono loro due, infatti, gli uomini più pericolosi sul versante ospite: Marras, a stretto giro, ci prova con un destro dal limite che non inquadra il bersaglio, mentre una volta scollinata la metà del primo tempo è nuovamente Pellegrini a sfiorare il vantaggio con una destro al volo respinto con i piedi dall’attento Michielin. A dieci dall’intervallo altra grande parata del portiere dell’AlbinoLeffe che si distende sul piazzato radente di De Maria deviando la sfera in corner.

Schema per il vantaggio del Brescia e, puntuale in avvio di ripresa, schema per il pareggio dell’AlbinoLeffe: Faggi pesca il liberissimo Mandelli che batte Gori con un gran sinistro di prima intenzione. L’Union Brescia prova subito a rispondere con la bella torsione aerea del neoentrato Spagnoli che però non trova la porta. Poi Corini si gioca la FVS Card per un presunto contatto in area tra Boloca e Marras che l’arbitro Viapiana non ravvisa né in presa diretta né dopo la revisione al monitor.

Review che sei minuti più tardi chiama anche Zaffaroni per un presunto tocco di mano in area bresciana, ma anche in questo caso non c’è nulla. A dieci dal termine, invece, brivido per l’AlbinoLeffe quando il tiro-cross di De Maria sorvola l’area prima di infrangersi sul palo. Nello spicchio finale di gara c’è il forcing da parte della squadra allenata da Corini che produce la grande chance capitata sul destro di Balestrero ma Michielin è strepitoso e dice no. Al 90′, però, arriva la beffa con lo stesso Balestrero che sbuca in area, vince il contrasto con il portiere bergamasco e insacca il pallone che vale i tre punti. La rete viene inizialmente annullata per un fuorigioco che però viene smentito dopo la revisione all’FVS e allo Stadium fa festa il Brescia.