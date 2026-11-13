Treviglio, l’ex vice questore Murtas presenta il libro “Memorie di un Questurino Trevigliese”: sette anni tra aneddoti e ricordi

Treviglio. Sette anni alla guida del Commissariato, tra episodi, incontri e personaggi che hanno segnato la vita della città. Angelo Lino Murtas, già vice questore della Polizia di Stato ed ex dirigente del Commissariato di Treviglio, ha raccolto ricordi ed esperienze nel libro “Memorie di un Questurino Trevigliese”, scritto insieme a Marco Carminati.

Il volume sarà presentato sabato 14 novembre alle 10 nell’auditorium Gianfranco Bonacina della Cassa Rurale di Treviglio, in via Carcano 15. L’incontro sarà coordinato da Amanzio Possenti, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Giovanni Grazioli, presidente della Fondazione Cassa Rurale di Treviglio. Al termine della presentazione sarà regalata una copia del libro a tutti i presenti.

Il racconto nasce dal legame di Murtas con Treviglio e dalle esperienze maturate durante i sette anni trascorsi alla guida del Commissariato. Il libro raccoglie casi, aneddoti e vicende della vita quotidiana di un poliziotto, tra situazioni paradossali, incontri e personaggi di provincia. Un racconto dai toni ironici che attraversa anche periodi storici diversi, dalla stagione umbertina agli anni del fascismo.

“Treviglio è una città dove tutti sanno tutto, ma guai a chiedere”, è la frase che apre la presentazione del volume, descritto dagli autori come un noir di provincia, ruvido e ironico, attento alle contraddizioni e alle storie minori di una comunità.

Carminati, trevigliese di nascita e formazione, ha pubblicato un’ottantina di libri, soprattutto romanzi e racconti, dedicati in larga parte al territorio bergamasco e alla Gera d’Adda. Murtas, originario di Arbus, in Sardegna, è entrato in Polizia nel 1981 e ha concluso la carriera nel 2021. Dopo il pensionamento ha continuato a occuparsi di tutela delle persone come avvocato volontario della Croce Rossa. È inoltre cofondatore dell’associazione Yana, impegnata nel contrasto alla violenza e ai femminicidi.