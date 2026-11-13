Trescore, tagliato il nastro al nuovo polo sportivo del Liceo Federici

Bergamo. È stata una giornata di grande festa per la comunità scolastica e territoriale: a Trescore Balneario si è tenuta l’attesa inaugurazione ufficiale della nuova palestra del Liceo Federici, che gli studenti e le studentesse dell’istituto hanno già avuto modo di utilizzare con l’inizio del nuovo anno scolastico. Un’opera moderna, all’avanguardia e fortemente desiderata, pensata non solo per gli studenti ma aperta anche alle associazioni sportive locali. La realizzazione di questa struttura si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento dell’edilizia scolastica provinciale e regionale. L’opera è frutto di una stretta sinergia istituzionale tra la Provincia di Bergamo, il Comune di Trescore Balneario, che ha messo a disposizione l’area e compartecipato alla spesa, e la Regione Lombardia, ed è stata finanziata anche grazie ai fondi del PNRR.





I lavori sono iniziati a marzo 2024 e sono terminati lo scorso settembre, in tempo per la piena operatività all’apertura dell’anno scolastico. L’importo dell’opera, pari a 4.631.000 euro, è stato finanziato per 2.790.000 euro dal PNRR, per 1.410.000 dalla Provincia e per 431.000 euro dal Comune di Trescore Balneario (la quota del Comune comprende il valore dell’area su cui la palestra è stata costruita).

Anche questo edificio, come gli altri realizzati a servizio degli istituti scolastici, è in classe energetica “NZEB” (Nearly Zero Energy Building, o edificio a energia quasi zero): impianto riscaldamento a pavimento, impianto di trattamento dell’aria primaria e impianto fotovoltaico da 99 kW installato in copertura garantiscono una elevata efficienza energetica del sistema edilizio-impiantistico, perseguito attraverso la realizzazione di un involucro edilizio altamente performante e di un sistema impiantistico in grado di minimizzare i fabbisogni energetici.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, scolastiche e religiose, che hanno sottolineato l’importanza di investire sui giovani e sul futuro del territorio.

Nel corso dell’inaugurazione, la Preside Lucia Perri ha sottolineato il valore profondo di questa realizzazione, rivolgendosi direttamente agli studenti e alle studentesse: “Questa palestra è nata per voi, è un dono che dovete accogliere per come vi è stato dato, così bello, così curato, così pulito. L’impegno che vi chiederemo oggi è di mantenerla così come la state vedendo”.

A sottolineare l’importanza di questo traguardo per l’intera provincia è intervenuto Umberto Valois, vicepresidente della Provincia di Bergamo: “E’ per me motivo di grande soddisfazione aver lavorato in questi anni per cambiare il volto degli istituti scolastici bergamaschi: siamo partiti da una situazione di grave necessità di intervento e oggi, anche se il lavoro da fare è ancora molto, possiamo dire di aver compiuto enormi passi avanti. Questa struttura nasce da una richiesta dei docenti e della comunità e sarà messa a disposizione anche alle associazioni sportive. È una delle migliori realizzazioni sul territorio degli ultimi quattro anni. Questo è un fatto concreto che si contrappone alle polemiche sulla presunta scarsa attenzione verso la scuola”.

Valois ha inoltre voluto rivolgere un pensiero alla sicurezza e alla coesione dimostrata in seguito ai recenti fatti di cronaca legati alla diffusione di messaggi minatori nei confronti delle scuole: “Ricordando i fatti gravi successi in questi giorni, voglio sottolineare la coesione in risposta: la sicurezza è stata attivata da tutti i soggetti coinvolti, con la dirigente in primis. Studenti, continueremo a camminare al vostro fianco”.

Sulla stessa linea d’onda si inserisce l’intervento del presidente del Consiglio d’Istituto Stefano Mutti:” Sono anni che si mette fatica e lavoro nella realizzazione di questa palestra. Guardate però quanto sia facile distruggere (come ci mostra la cronaca recente) e quanto invece sia difficile realizzare. Vi auguro di godervi questi spazi”.

Il testimone è poi passato ai veri protagonisti della scuola. I rappresentanti degli studenti hanno espresso l’entusiasmo della comunità studentesca: “Speriamo che questo possa essere un punto di partenza e non di arrivo; investire negli studenti è investire nel futuro dell’Italia”.

La mattinata si è conclusa con un’esibizione degli studenti, la benedizione della palestra da parte di Don Mauro Rizzi e il taglio del nastro, suggellando una giornata importante per l’intera comunità.