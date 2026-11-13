Torna il Villaggio di Natale in piazzale degli Alpini: 25 casette e un mese di iniziative

Bergamo. L’atmosfera del Natale torna ad animare piazzale Alpini. Da sabato 14 novembre a domenica 27 dicembre riapre il tradizionale Villaggio di Natale, giunto alla sua 18ª edizione e organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Venticinque casette in legno circonderanno la pista di pattinaggio ospitata da NXT Station, proponendo ai visitatori prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche.

L’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, è in programma sabato 14 novembre alle 12. Tra gli stand gastronomici torneranno alcune delle proposte più apprezzate delle passate edizioni: dai bretzel dolci e salati ai pizzoccheri valtellinesi, passando per i dolci ungheresi, i churros spagnoli da accompagnare alla cioccolata calda e i cannoli siciliani, con uno spazio interamente dedicato. Non mancheranno la frutta disidratata dal Brasile e i prodotti tipici bergamaschi.

Ampia anche la scelta per chi è alla ricerca di qualche regalo in vista delle feste: sciarpe, guanti, berretti, borse in cuoio, calzette in lana di alpaca, bigiotteria e manufatti artigianali in pelle provenienti dalla Toscana. Tra le novità di quest’anno ci saranno i taralli pugliesi, il miele e altre specialità dell’apicoltura, una casetta interamente dedicata al cioccolato e, per la prima volta, le creazioni dell’artigianato peruviano. Presenti anche decorazioni natalizie e oggetti in legno.

Gli appuntamenti per bambini e famiglie

Non soltanto mercatini e gastronomia. Il Villaggio proporrà anche un calendario di iniziative per animare le settimane che precedono il Natale, con particolare attenzione ai più piccoli. Sabato 28 novembre, dalle 14 alle 22, uno scultore realizzerà dal vivo una grande opera natalizia in legno utilizzando una motosega. Il 5 dicembre spazio invece a un coro natalizio, che accompagnerà i visitatori con le melodie della tradizione.

L’appuntamento più atteso dai bambini sarà probabilmente quello di sabato 12 dicembre, alle 15, quando arriverà Santa Lucia, accompagnata da alcuni folletti. La Santa farà il giro del piazzale per raccogliere le prime letterine e distribuire caramelle, mentre le cornamuse proporranno musiche e brani natalizi. Nei fine settimana torneranno inoltre gli artisti di strada, gli zampognari e le esibizioni musicali. Il 19 e 20 dicembre sarà invece Babbo Natale ad accogliere i bambini nella sua casetta, insieme a un gruppo di folletti. Sarà possibile scattare una fotografia ricordo e consegnargli personalmente la propria letterina. Infine, giovedì 24 dicembre alle 21, nel piazzale delle autolinee, si terrà la tradizionale Messa di Natale con la partecipazione della Caritas. Al termine della celebrazione saranno offerti panettone e spumante.

Il sostegno del Comune e il ricordo di Giulio Zambelli

“Il Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini è un appuntamento che arricchisce l’offerta di Bergamo durante le festività – commenta l’assessore comunale al Commercio Sergio Gandi, che ricorda anche Giulio Zambelli, “che ha creduto in questa manifestazione e ha contribuito negli anni a farla crescere, con passione e impegno”. Gandi sottolinea il valore dell’iniziativa per la vitalità del centro cittadino, le opportunità offerte agli espositori e il contributo al tessuto commerciale e turistico. “Un’occasione, dunque, per ampliare le possibilità di frequentazione della città durante il periodo natalizio”, conclude.

Sulla stessa linea Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, che evidenzia come piazzale degli Alpini abbia acquisito nuova attrattività anche grazie alla presenza di NXT Station e della pista di pattinaggio. “Le 25 casette – aggiunge – rappresentano un’importante opportunità di lavoro per tante microimprese e attività familiari”. Rossi anticipa un lavoro di coordinamento e comunicazione condivisa tra i diversi soggetti che animano il Natale in città, con l’obiettivo di costruire un evento diffuso e valorizzare Bergamo come destinazione turistica anche nel mese di dicembre.

Soddisfatto anche Fabrizio Archetti, presidente dell’associazione Notèr de Bèrghem. “Un appuntamento ormai diventato punto di riferimento per cittadini e visitatori”, sentenzia. Il Villaggio resterà aperto tutti i giorni fino al 27 dicembre: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 19.30, il venerdì e la domenica dalle 9.30 alle 20 e il sabato dalle 9.30 alle 22.