Terno d’Isola, controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrati 50 chili di alimenti

Controlli straordinari dei Carabinieri nella serata di martedì 11 novembre a Terno d’Isola. I militari della Compagnia di Zogno, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Brescia e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno svolto un servizio mirato di prevenzione e controllo del territorio.