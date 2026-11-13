L'operazione|
Terno d’Isola, controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrati 50 chili di alimenti
Operazione della Compagnia di Zogno con il supporto del NAS di Brescia e delle unità cinofile di Orio al Serio. Identificate 45 persone e contestate irregolarità in un esercizio commerciale di via Roma
Controlli straordinari dei Carabinieri nella serata di martedì 11 novembre a Terno d’Isola. I militari della Compagnia di Zogno, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Brescia e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno svolto un servizio mirato di prevenzione e controllo del territorio.
Nel corso dell’operazione, l’attenzione si è concentrata anche sulle attività commerciali della zona. In un esercizio situato in via Roma, i militari hanno riscontrato alcune irregolarità in materia di sicurezza alimentare.
Alla titolare dell’attività sono state contestate due violazioni amministrative, legate a carenze igienico-sanitarie e alla non corretta etichettatura dei prodotti. Le sanzioni ammontano complessivamente a 3.000 euro.
Il personale del NAS ha inoltre disposto il sequestro amministrativo di circa 50 chilogrammi di alimenti. Un secondo esercizio commerciale sottoposto a controllo è risultato invece pienamente in regola.
Parallelamente alle verifiche sulle attività commerciali, i Carabinieri hanno identificato complessivamente 45 persone. Durante i controlli, uno degli uomini fermati, di origine marocchina, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.
La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Bergamo come assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.
L’attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e garantire maggiore sicurezza sul territorio.