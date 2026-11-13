“Sun and Shadow” di Alex da Corte inaugura ArtDate: la caduta come possibilità di rinascita

Bergamo. Un monumentale tappeto di 16 per 12 metri, che mostra un fiore con la sua ombra, rappresentazione della vita come convivenza di vulnerabilità e resistenza, di perdita e trasformazione. Un’immagine all’apparenza semplice, capace però di riflettere sulla condizione umana, è la protagonista di “Sun and Shadow”, mostra personale dell’artista americano Alex Da Corte, un’esposizione a Palazzo della Ragione che, giovedì 12 novembre, ha inaugurato la 16ª edizione di ArtDate, Festival di Arte Contemporanea organizzato da The Blank Contemporary Art, promosso e sostenuto da Regione Lombardia e dal Comune di Bergamo.

Un’opera (produzione a cura di Stefano Raimondi, con il sostegno e il contributo di Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto Made In), visitabile fino al 17 gennaio 2027 (ingresso a donazione libera, giovedì-domenica ore 11-19). Un ulteriore passo nel percorso di ricerca di The Blank portato avanti in questi anni all’interno di Palazzo della Ragione (da ammirare qui anche grazie all’audioguida gratuita dell’opera), con mostre che hanno coinvolto artisti come, tra gli altri, Yayoi Kusama, Matt Mullican e Giulio Paolini.

Tema centrale di questa edizione di ArtDate è la magia, che qui traspare nella concezione stessa dello spazio e dell’opera d’arte, un tappeto monumentale per dimensioni, capace di creare un ambiente magico percorribile, in cui si ritrovano, intrecciate, memoria ed identità. Un’architettura storica, quella di Palazzo della Ragione che incontra nuovamente linguaggi visivi capaci di intrecciare immaginario popolare, memoria collettiva e riflessione esistenziale.

Sul tappeto di 16 x 12 metri sono riprodotti un fiore e la sua ombra, realizzati con fibre sintetiche prodotte da Aquafil (uno dei principali produttori di fibre sintetiche e riconosciuto per il filo ECONYL, proveniente da materiale riciclato) e dalla pavimentazione tessile realizzata da Radici Pietro Industries & Brands. Un’immagine apparentemente semplice, dalla quale emerge però una sottile dissonanza. Il fiore, infatti, sembra essersi piegato verso il terreno, mentre la sua ombra continua a rimanere eretta, come se l’immagine e il suo riflesso non condividessero più la stessa realtà. Un’immagine che funziona da ogni direzione la si guardi, con la composizione che si carica così di una componente simbolica, con il fiore che può apparire fragile e l’ombra forte, o viceversa. Un lavoro in cui centrale diventa così la costruzione prospettica, per la quale l’artista si è fatto ispirare anche dal “genio rinascimentale di Andrea Mantegna”.