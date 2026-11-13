Suggestive luci sul Teatro: il Donizetti Opera abbraccia Bergamo

Foto dal sito di Teatro Donizetti

La sera della prima del festival Donizetti Opera a Bergamo si respira sempre un’atmosfera speciale. Il centro della città viene avvolto da un suggestivo clima di festa in occasione dell’inaugurazione della manifestazione dedicata al celebre compositore bergamasco Gaetano Donizetti.

L’iniziativa, di livello internazionale, taglia il traguardo della 12esima edizione ed è la seconda firmata dal maestro Riccardo Frizza nel ruolo di direttore artistico e musicale.

Il sipario si alzerà venerdì 13 novembre alle 20 al Teatro Donizetti, casa della cultura dei bergamaschi che richiama anche visitatori da tutto il mondo valorizzando la dimensione europea assunta negli ultimi anni dal capoluogo orobico. Il titolo d’apertura è “L’esule di Roma”, melodramma eroico in due atti su libretto di Domenico Gilardoni, che debuttò il 1º gennaio 1828 al Teatro San Carlo di Napoli. Ambientato nell’antica Roma all’epoca dell’imperatore Tiberio, racconta la storia del tribuno Settimio (esiliato), del generale Publio, e di Argelia, figlia del senatore Murena, tra conflitti politici e passioni d’amore.

L’opera sarà basata sull’edizione critica di Roger Parker e Ian Schofield: sul podio salirà il maestro Fabrizio Maria Carminati, mentre la regia è affidata a Katharina Thoma.

Il Donizetti sarà il cuore pulsante dello spettacolo, ma la magia abbraccerà la città nel suo insieme a cominciare dagli spazi esterni al teatro, come segno di apertura e coinvolgimento per il territorio. Entra nel vivo, infatti, il primo week-end del “Donizetti Off”, il ricco programma di eventi diffusi a Bergamo che accompagna il Donizetti Opera Festival.

Rivolgendosi al pubblico di ogni età, dal 13 al 15 novembre impreziosirà l’apertura del festival con una suggestiva installazione sulla facciata del teatro, una mostra dedicata a Gianandrea Gavazzeni, attività per bambini e ragazzi e il primo concerto di The Donizetti Brunch.

La sera dell’inaugurazione, dalle 18.30, la facciata del Teatro Donizetti si accenderà con un’installazione audiovisiva: sapientemente allestita dai tecnici dell’illuminazione che lavorano per il progetto, condurrà nelle atmosfere dell’opera donizettiana tra luci e musica. Accattivante e coinvolgente, è realizzata grazie a Claypaky, che da anni sostiene la Fondazione.

La stessa sera debutta “Donizetti. L’Elisir”, la nuova identità olfattiva del Teatro. Si tratta di una fragranza esclusiva firmata da Allegrini insieme ad Atelier Fragranze Milano e creata dal Senior Perfumer Paolo Cerizza per tradurre in esperienza sensoriale l’identità del Teatro.

Il sabato sarà dedicato alle famiglie. Alle 15 la rassegna “Opera Family” si apre con “Qui Maestro Gavazzeni”, un laboratorio-game a cura di Clelia Epis che trasforma la visita del Teatro in un’esperienza interattiva. Bambini e ragazzi dagli 8 anni scoprono il mestiere del direttore d’orchestra seguendo le tracce lasciate dal Maestro bergamasco (ingresso 5 euro).

Domenica 15 novembre si comincerà alle 10 nelle Sale Storiche con “A colazione con Gaetano: musica, latte e fantasia!”, pensato per le famiglie con bambini dai 6 anni. In questa prima data l’appuntamento unisce una visita speciale del Teatro a un laboratorio sul costume teatrale (ingresso con colazione 12 euro). Alle 11 il Ridotto Gavazzeni ospita il primo concerto di “The Donizetti Brunch: Donizetti Songs”. Sono le matinée dedicate al repertorio vocale da camera del compositore, nate dalla collaborazione con l’istituzione britannica Opera Rara, con l’obiettivo di eseguire dal vivo le romanze donizettiane nell’arco del triennio 2025-2027. Cantano allievi ed ex allievi della Bottega Donizetti: il soprano Cristina De Carolis, il mezzosoprano Maria Elena Pepi, il tenore Marcelo Solís, il baritono Dario Sogos e il basso Valerio Morelli. Li accompagnano Giulio Zappa al pianoforte, Emilio Moriggi all’harmonium e Valery Sofía López al violoncello.

Dalle 12.30 la mattinata proseguirà con il brunch nella Sala Eventi Allianz a cura di Tassino Eventi (28 euro concerto con brunch, 15 euro solo concerto).

Il filo rosso del Donizetti Off 2026 è “Gianandrea Gavazzeni experience. Uomo del Novecento”, mostra diffusa curata da Tania Cefis e Clelia Epis nel trentennale della scomparsa del direttore d’orchestra bergamasco. Al Donizetti Studio del Teatro Donizetti i materiali sulla vita e sulla carriera del Maestro si affiancano alle ricostruzioni dei costumi delle prime assolute de “L’esule di Roma” e “Alahor in Granata”.

Lo spazio sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 16.30 alle 20. Ci sono inoltre aperture straordinarie mercoledì 11 e giovedì 12 novembre dalle 16 alle 19.30 e domenica 15 novembre dalle 10 alle 15.30. Inoltre, alla Biblioteca Civica Angelo Mai si può visitare una selezione dal Fondo Gianandrea Gavazzeni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 13. L’ingresso è libero in entrambe le sedi. Il percorso invita anche a visitare il museo Bergamo 900 al Convento di San Francesco e i luoghi simbolo della vita di Gavazzeni, e trasforma così la città in uno spazio espositivo diffuso.