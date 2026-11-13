Sovranità del dato nel 2026: cosa devono sapere PA, sanità e aziende regolate dopo NIS2 e DORA

La sovranità del dato è la capacità di un’organizzazione di stabilire dove si trovano i propri dati, quale legge si applica e chi può accedervi o spostarli. Si misura su tre livelli distinti: residenza fisica, giurisdizione applicabile e controllo operativo.

La classica frase “i nostri dati restano in Italia” risponde soltanto al primo livello, eppure è ancora la lettura prevalente. Secondo l’Osservatorio Cloud Ecosystem & Sovereignty del Politecnico di Milano, presentato a ottobre 2026, il 70% delle grandi e grandissime imprese italiane associa la sovranità digitale quasi esclusivamente alla residenza fisica dei dati. Nelle imprese analizzate, tuttavia, il 78% della spesa in servizi IaaS e PaaS finisce ai grandi operatori statunitensi.

Con le normative NIS2 e DORA, chi sceglie un data center deve poter dimostrare ai vari stakeholder di avere sotto controllo anche giurisdizione e accessi, non solo conoscerne la collocazione geografica.

I tre livelli della sovranità del dato

Ogni livello risponde a una domanda diversa e si verifica con documenti diversi. Un fornitore può soddisfarne uno e restare scoperto sugli altri due.

Residenza fisica: il punto di partenza

Da un lato è il livello più semplice da dichiarare, dall’altro è anche quello che si dà più facilmente per scontato. Indicare “Italia” o “Europa” significa dire dove gira il servizio principale, ma non per forza dove finiscono backup, snapshot, log di sistema e copie di disaster recovery , né da dove lavora, ad esempio, il supporto tecnico.

Per questo la residenza va verificata sull’intero ciclo di vita del dato.

Giurisdizione: quale legge può arrivare ai dati

Il CLOUD Act è la legge federale statunitense del 2018 che consente alle autorità USA di ordinare ai fornitori soggetti alla loro giurisdizione la consegna dei dati che hanno in possesso, in custodia o sotto controllo, a prescindere da dove si trovino fisicamente i server. Ciò significa che un data center a Milano, gestito da una società con capogruppo americana, resta raggiungibile da un ordine emesso negli Stati Uniti.

In quest’ottica, il GDPR europeo, in particolare l’articolo 48, stabilisce che sentenze e decisioni di autorità di paesi terzi, che impongono il trasferimento di dati personali, possono essere riconosciute solo se fondate su un accordo internazionale, come un trattato di mutua assistenza giudiziaria. Per i dati non personali, l’articolo 32 del Data Act chiede ai fornitori di servizi cloud di adottare misure contro gli accessi governativi extra UE in conflitto con il diritto dell’Unione.

Ovviamente questo porta a un dedalo di leggi che il fornitore deve sapere gestire.

Controllo operativo: chi ha davvero le mani sull’infrastruttura

Il terzo livello riguarda la gestione quotidiana, ovvero chi possiede le credenziali amministrative, da quale paese opera il personale tecnico, chi custodisce le chiavi di cifratura, chi rilascia aggiornamenti e patch, quanto è realistico portare i dati altrove se il rapporto si interrompe.

Per uno o più di questi punti, un’infrastruttura localizzata in Europa potrebbe dipendere comunque da un operatore extraeuropeo.

La Commissione europea ha provato a rendere misurabile questo aspetto con il Cloud Sovereignty Framework, che assegna ai servizi cloud un livello di garanzia che va da SEAL-0, assenza di sovranità dimostrata, a SEAL-4, filiera interamente europea. In questa scala, a pesare è soprattutto chi esercita il controllo.

Detto questo, la sovranità del dato non va applicata con la stessa intensità a ogni informazione. La posta elettronica aziendale e un archivio di cartelle cliniche hanno profili di rischio molto diversi. La scelta più solida parte da una classificazione delle informazioni e assegna a ciascuna categoria il fornitore e le garanzie adeguate.

Le leggi che compongono il quadro normativo

Il GDPR resta la base, ma negli ultimi due anni si è creato un ecosistema normativo che sposta l’attenzione dalla protezione del singolo dato personale alla resilienza dei servizi e alla gestione dei fornitori.

Cosa tenere d’occhio nei prossimi mesi

Lo scorso giugno la Commissione europea ha presentato la proposta Cloud and AI Development Act (CADA), che punta a introdurre quattro livelli di garanzia per i servizi cloud acquistati dal settore pubblico. Per distinguerli considera, oltre alla localizzazione dei dati, la proprietà e il controllo societario del fornitore. La proposta è ancora in discussione tra Parlamento e Consiglio.

Il Digital Omnibus, invece, ha già cambiato il calendario dell’AI Act con il Regolamento UE 2026/1744. La parte che modifica il GDPR, a ottobre 2026, è invece ancora in negoziato e fino all’approvazione valgono le regole attuali.

Lo schema europeo di certificazione dei servizi cloud (EUCS), infine, attende da anni l’adozione, rallentato proprio dal confronto sui requisiti di sovranità.

Chi è coinvolto (e chi ancora non sa di esserlo)

La NIS2 copre 18 settori, dall’energia alle infrastrutture digitali. In Italia include una lunga serie di aziende e PA, suddivise in soggetti essenziali e importanti, nonché in soglie dimensionali. DORA, invece, si applica principalmente a una ventina di categorie di entità finanziarie.

In questo quadro, il tema che spesso sfugge è la catena di fornitura. Il decreto NIS obbliga i soggetti in perimetro a gestire la sicurezza dei propri fornitori. Dal 2026 devono anche comunicare ogni anno all’ACN l’elenco dei fornitori rilevanti. DORA, dal canto suo, impone alle entità finanziarie clausole contrattuali minime con tutti i fornitori di servizi ICT, e il D.Lgs. 23/2025 prevede anche la possibilità di ispezioni presso i fornitori terzi di servizi ICT ritenuti essenziali.

In pratica, gli effetti di normative come DORA e NIS2 riguardano anche realtà che non sono direttamente coinvolte ma che fanno parte della catena di fornitura di un’organizzazione oggetto della legge.

Pubblica Amministrazione: classificazione dei dati e cloud qualificato

Per la PA il riferimento è il Regolamento unico per le infrastrutture digitali e i servizi cloud, adottato con la Determinazione ACN 21007/2024 del 27 giugno 2024 e applicabile dal 1° agosto 2024. Ogni amministrazione deve classificare dati e servizi in base al danno che una loro compromissione provocherebbe al Paese e scegliere infrastrutture e servizi qualificati di livello adeguato.

Un comune sotto i 100.000 abitanti e non capoluogo tratta in genere servizi ordinari e può rivolgersi a servizi qualificati di livello 1 o superiore. Sopra quella soglia, o se è capoluogo di regione, rientra anche nel perimetro NIS.

Un’azienda sanitaria gestisce soprattutto servizi critici, quindi servono infrastrutture e servizi almeno di livello 2. È inoltre un soggetto NIS.

Una scuola tratta quasi solo servizi ordinari, ma deve comunque scegliere servizi presenti nel catalogo ACN.

Un ministero o un’agenzia centrale gestisce anche dati critici e, in alcuni casi, strategici; per questi ultimi servono infrastrutture e servizi di livello 3 o 4.

Sanità: dati particolari e scelta del provider

I dati sanitari sono categorie particolari ai sensi dell’articolo 9 del GDPR. Il loro trattamento è vietato salvo eccezioni specifiche, come la cura della persona o i motivi di interesse pubblico nel settore della sanità. Quando il trattamento avviene su larga scala serve anche una valutazione d’impatto (articolo 35).

Le strutture pubbliche seguono le regole della PA. Il Dipartimento per la trasformazione digitale e l’ACN hanno preclassificato 45 servizi tipici del settore: 28 critici e 17 ordinari, nessuno strategico.

Le strutture private, invece, rispondono al GDPR. Se raggiungono almeno la dimensione di media impresa, rispondono anche alla NIS2, che elenca i prestatori di assistenza sanitaria tra i settori ad alta criticità. La legge non impone loro di tenere i dati in Italia: il trattamento all’interno dell’Unione Europea è pienamente lecito, mentre i trasferimenti fuori dall’UE richiedono le garanzie del capo V del GDPR.

Alcuni elementi rendono comunque la scelta del provider più delicata che in altri settori:

– La durata. La documentazione clinica ha tempi di conservazione molto lunghi e per la cartella clinica la regola è la conservazione illimitata. Si sceglie un fornitore per decenni, e la possibilità di uscire con dati in formati leggibili diventa un requisito.

– L’interoperabilità. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e lo Spazio europeo dei dati sanitari aumentano gli scambi di dati tra sistemi diversi e con loro le superfici da proteggere.

– La telemedicina. Piattaforme e dispositivi spesso prevedono l’assistenza remota del produttore, quindi va verificato da dove opera quel supporto e quali subfornitori accedono ai dati.

– La continuità. Un reparto o un pronto soccorso non possono restare in attesa del ripristino di un sistema remoto. Disaster recovery e tempi di intervento vanno valutati sulla distanza reale tra struttura, data center e tecnici.

Provider italiano o europeo per la sanità: come orientarsi

Un fornitore UE, sotto controllo europeo e con subfornitori chiari, è sufficiente per la maggior parte dei trattamenti di una struttura privata. Un provider italiano diventa la scelta più lineare se si lavora per la sanità pubblica o se bandi e contratti richiedono la localizzazione nazionale. Vale lo stesso quando si vuole eliminare l’esposizione a giurisdizioni extra UE sui dati particolari, o quando disaster recovery e assistenza devono stare vicino alla struttura.

Finance: cosa chiede DORA in pratica

DORA (Reg. UE 2022/2554) si applica dal 17 gennaio 2025 a banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, prestatori di servizi per le cripto-attività e altre categorie. Per le microimprese è previsto un regime semplificato.

Per la scelta dei fornitori ICT contano quattro obblighi.

Il registro delle informazioni (art. 28, par. 3). Ogni entità mappa tutti i contratti per servizi ICT, la loro criticità e le dipendenze. Per i soggetti vigilati dalla Banca d’Italia, la comunicazione del 13 febbraio 2026 ha fissato l’invio annuale entro il 15 marzo, con dati riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente. Partendo da questi registri, il 18 novembre 2025 le autorità europee di vigilanza hanno designato i primi 19 fornitori ICT critici, tra cui i principali hyperscaler, ora sottoposti a vigilanza diretta europea. La designazione non sposta la responsabilità e il rischio resta in capo all’entità finanziaria.

Le clausole contrattuali (art. 30). Il contratto deve indicare, tra l’altro, le regioni o i paesi in cui il servizio viene erogato e i dati vengono trattati e conservati. Il fornitore ha l’obbligo di avvisare in anticipo prima di cambiarli. Per le funzioni critiche o importanti si aggiungono diritti di accesso, ispezione e audit, oltre a periodi di transizione in caso di uscita.

La strategia di uscita (art. 28, par. 8). Per i servizi che supportano funzioni critiche o importanti l’entità deve avere strategie di uscita documentate e realistiche. Deve poter lasciare il fornitore senza interrompere l’operatività e senza compromettere la conformità. Dal 12 gennaio 2027 il Data Act aiuta, perché i fornitori di servizi cloud non potranno più addebitare costi per il cambio di provider. La parte tecnica, cioè formati e tempi di migrazione, resta da progettare prima di firmare.

I test di resilienza (artt. 24-26). Ogni entità deve avere un programma di test. Quelle individuate dalle autorità svolgono almeno ogni tre anni test di penetrazione basati sulle minacce (TLPT), che possono coinvolgere anche i fornitori.

Cosa pretendere da un data center provider nel 2026

Sono le domande da fare a qualunque fornitore in fase di selezione o di rinnovo. Valgono in tutti i regimi visti finora, con pesi diversi a seconda del caso.

In materia di data center, Planetel ha scritto un glossario dedicato a chi non è un tecnico.

Sovranità dei dati con Planetel

Planetel è una società italiana e i dati dei loro clienti stanno in data center che possiedono o gestiscono direttamente. Si tratta di sette strutture dislocate tra Lombardia e Veneto conformi almeno allo standard Tier III, alle quali si aggiunge il data center di proprietà anch’esso Tier III. Sono collegate dalla loro rete in fibra di oltre 3.500 km e interconnesse a doppio anello ai punti di interscambio MIX di Milano e VSIX di Padova.

Sui tre livelli della sovranità dei dati questo si traduce così:

– Residenza. Dati, backup e disaster recovery possono restare interamente nei loro data center italiani, con siti dichiarati e verificabili.

– Giurisdizione. Planetel S.p.A. ha sede a Treviolo, in provincia di Bergamo: la società e l’infrastruttura rispondono al diritto italiano ed europeo.

– Controllo operativo. La rete e i data center sono presidiati H24 dal loro NOC, con tecnici che lavorano in Italia. L’assistenza è fatta di persone che conoscono il territorio, non da un call center.

I servizi cloud IaaS e PaaS di Planetel sono qualificati ACN di livello QC2, quindi adatti a ospitare i dati ordinari e critici della Pubblica Amministrazione. Le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, 27017 e 27018, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 e ISO 37001 sono rilasciate da Bureau Veritas e verificate con audit periodici.

La loro divisione Orazero aggiunge il presidio di sicurezza, con SOC H24, incident response, gap analysis e percorsi di adeguamento alla NIS2.

Avere un unico interlocutore dalla connettività alla sicurezza significa anche una catena di fornitura più corta da documentare, nel registro DORA come nell’elenco dei fornitori rilevanti NIS.