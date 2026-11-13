Saccogna scioglie la riserva: “Mi ricandido per il futuro di Curno. Servono servizi adeguati a una popolazione che cambia”

Eletto nel 2022 a 26 anni, il più giovane sindaco della Bergamasca di quella tornata, Andrea Saccogna oggi ne ha 31 e vuole restare alla guida di Curno. Civico di area centrosinistra, ha sciolto la riserva e si ricandida alle elezioni del 2027. Il fronte avversario non ha ancora scelto il proprio nome: nel centrodestra la partita per la candidatura è tutta da giocare.

Sindaco, perché ha deciso di ricandidarsi?

Per dare continuità a quanto fatto finora. Abbiamo già concluso molti interventi, per oltre 2,5 milioni di euro di investimenti. Altri sono in corso o stanno per partire. Restano diversi progetti da terminare e sfide da affrontare. Con la squadra c’è un ottimo rapporto, ho ancora tantissima energia e un po’ di esperienza in più.

A maggio è stato raggiunto l’accordo per il sottopasso carrabile di via Roma, finanziato da Rfi con circa 17,5 milioni. Quali sono i tempi realistici?

È ancora presto per ipotizzare tempistiche. Abbiamo però già affidato lo studio viabilistico esteso a tutto il paese, fondamentale per capire come gestire il traffico sia durante il cantiere sia dopo l’apertura del sottopasso. Il prossimo step è l’affidamento della progettazione, poi Rfi eseguirà le opere ferroviarie: solo dopo potranno iniziare i lavori.

Mobilità. Curno è attraversata da assi viabilistici importanti, a partire dalla Briantea. Quali interventi ritiene prioritari?

Al termine dei lavori di Rfi per il sottopasso in via Fermi, che sono in forte ritardo (le ultime comunicazioni di Fs parlano di una riapertura a marzo 2027, ndr), la situazione migliorerà. Ma non basta: occorre intervenire sia in zona Crocette sia nell’area del centro commerciale, dove l’idea è allargare la rotonda con un’uscita diretta dalla superstrada. Aiuterà anche la pista ciclabile sulla Briantea: ieri (mercoledì 11 novembre, ndr) c’è stato il sopralluogo per l’avvio dei lavori sulla seconda parte.

Quali opere considera strategiche per il futuro di Curno?

Ne cito due. La prima è il rilancio del centro sportivo Vivere Insieme (CVI1), che vorrei vedere presto vivo e vivace come un tempo. Qualcosa è già stato fatto dopo averlo ripreso dal gestore precedente, ma gli investimenti importanti arriveranno in estate. L’altra è il progetto di residenze con servizi comuni nell’ex Scuola Brembo, rivolte ad anziani autosufficienti che possono ancora vivere bene nel loro paese. Stiamo lavorando per reperire le risorse necessarie.

Aumentano le richieste di assistenza e sostegno. Su quali servizi intende investire di più?

Senz’altro sulle crescenti necessità di assistenza educativa per studenti con disabilità e sull’invecchiamento della popolazione, che stiamo affrontando con il progetto di Felicittà. Nel bilancio comunale abbiamo incrementato con costanza le risorse a disposizione anche per scuola e famiglie. Credo che la prima cosa sia confermare, adattandoli ai tempi che cambiano, i tantissimi servizi esistenti.

Sguardo agli ultimi cinque anni. Il risultato di cui va più orgoglioso?

Il sottopasso di via Roma e le altre modifiche ottenute sul progetto di raddoppio ferroviario. Qualcosa di unico in provincia.

E l’obiettivo che non è riuscito a raggiungere?

Mi dà fastidio non essere stati puntuali nella manutenzione ordinaria del paese, tra buche e cura del verde. Ci sono tante difficoltà legate a costi e clima, ma bisogna fare meglio. Da gennaio partirà un nuovo appalto pluriennale: confido in un cambio di passo.

In caso di rielezione, quali saranno le tre priorità del nuovo mandato?