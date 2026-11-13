Risultati Invalsi eccellenti per l’Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di Bergamo

I dati relativi alle Rilevazioni Nazionali INVALSI restituiscono un quadro estremamente positivo e lusinghiero per l’Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di Bergamo, confermando la qualità dell’offerta formativa e l’efficacia del percorso di crescita garantito ai nostri studenti nei diversi ordini di scuola.

I risultati mettono in luce punteggi particolarmente brillanti e superiori alle medie regionali e nazionali in gran parte delle prove:

– Scuola Primaria (Grado 5): Risultati eccellenti in Italiano (76% di risposte corrette e un punteggio di 212,4) e in Matematica (68% di risposte corrette, con un netto +7,2 rispetto a gruppi simili e un evidente “effetto scuola” positivo che testimonia il valore aggiunto garantito dai docenti).

– Scuola Secondaria di Primo Grado (Grado 8): Performance straordinarie delle terze classi, che registrano punteggi ampiamente superiori alla media italiana e ai gruppi simili sia in Italiano (209,8) che in Matematica (215,5), accompagnate da eccellenti competenze in lingua inglese (91% di traguardi raggiunti in Reading e 90% in Listening) e da una percentuale di risultati eccellenti in costante crescita.

– Scuola Primaria (Grado 2): Ottima la prova di Italiano, che si attesta al 77% di risposte corrette confermando il trend positivo e i solidi fondamenti acquisiti dai bambini nei primi anni di scolarità.

A commentare con profonda soddisfazione questi dati è la Dirigente Scolastica, la professoressa Eva Zappimbulso, alla guida dell’Istituto dal 1° settembre 2026:

“È per me un onore e un motivo di grandissimo orgoglio dirigere l’Istituto Comprensivo ‘Santa Lucia’ e raccogliere un testimone così prezioso. Questi risultati straordinari sono il frutto tangibile della dedizione del corpo docente, dell’impegno e dell’entusiasmo dei nostri ragazzi e del lavoro lungimirante della dirigenza pregressa e di tutta la comunità scolastica, che hanno saputo promuovere con successo il percorso formativo e la crescita di ciascuno. Il nostro obiettivo è proseguire con determinazione nel solco tracciato da chi ci ha preceduto, puntando a migliorarci sempre per il bene dei ragazzi, che rappresentano la parte più bella, autentica e ricca di speranza della nostra scuola”.

L’eccellenza nei risultati INVALSI si inserisce in un anno scolastico particolarmente ricco di opportunità e innovazioni progettuali pensate per mettere al centro lo studente e la sua formazione integrale:

– Orientamento e Agenda Nord (PN 21–27): Sono ripartiti i moduli formativi e i laboratori pomeridiani finanziati dai fondi europei, pensati per arricchire il tempo scuola e contrastare la dispersione.

– Scuole Aperte: Il consolidamento della preziosa collaborazione con il Comune di Bergamo per aprire gli spazi scolastici al territorio e alla cittadinanza attiva.

– Progetto “On the Road”: Al via per la scuola secondaria di primo grado, un percorso mirato alla promozione della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole.

– Innovazione metodologica e Infanzia: Alla primaria si intensifica l’ispirazione montessoriana attraverso un percorso di formazione specifica per le insegnanti; per la scuola dell’infanzia, l’obiettivo è potenziare l’accoglienza e i servizi alle famiglie con l’attivazione delle sezioni primavera, previa acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti competenti.