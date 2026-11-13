A scuola|
Risultati Invalsi eccellenti per l’Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di Bergamo
Un traguardo di comunità che unisce passato, presente e futuro
I dati relativi alle Rilevazioni Nazionali INVALSI restituiscono un quadro estremamente positivo e lusinghiero per l’Istituto Comprensivo “Santa Lucia” di Bergamo, confermando la qualità dell’offerta formativa e l’efficacia del percorso di crescita garantito ai nostri studenti nei diversi ordini di scuola.
I risultati mettono in luce punteggi particolarmente brillanti e superiori alle medie regionali e nazionali in gran parte delle prove:
– Scuola Primaria (Grado 5): Risultati eccellenti in Italiano (76% di risposte corrette e un punteggio di 212,4) e in Matematica (68% di risposte corrette, con un netto +7,2 rispetto a gruppi simili e un evidente “effetto scuola” positivo che testimonia il valore aggiunto garantito dai docenti).
– Scuola Secondaria di Primo Grado (Grado 8): Performance straordinarie delle terze classi, che registrano punteggi ampiamente superiori alla media italiana e ai gruppi simili sia in Italiano (209,8) che in Matematica (215,5), accompagnate da eccellenti competenze in lingua inglese (91% di traguardi raggiunti in Reading e 90% in Listening) e da una percentuale di risultati eccellenti in costante crescita.
– Scuola Primaria (Grado 2): Ottima la prova di Italiano, che si attesta al 77% di risposte corrette confermando il trend positivo e i solidi fondamenti acquisiti dai bambini nei primi anni di scolarità.
A commentare con profonda soddisfazione questi dati è la Dirigente Scolastica, la professoressa Eva Zappimbulso, alla guida dell’Istituto dal 1° settembre 2026:
“È per me un onore e un motivo di grandissimo orgoglio dirigere l’Istituto Comprensivo ‘Santa Lucia’ e raccogliere un testimone così prezioso. Questi risultati straordinari sono il frutto tangibile della dedizione del corpo docente, dell’impegno e dell’entusiasmo dei nostri ragazzi e del lavoro lungimirante della dirigenza pregressa e di tutta la comunità scolastica, che hanno saputo promuovere con successo il percorso formativo e la crescita di ciascuno. Il nostro obiettivo è proseguire con determinazione nel solco tracciato da chi ci ha preceduto, puntando a migliorarci sempre per il bene dei ragazzi, che rappresentano la parte più bella, autentica e ricca di speranza della nostra scuola”.
L’eccellenza nei risultati INVALSI si inserisce in un anno scolastico particolarmente ricco di opportunità e innovazioni progettuali pensate per mettere al centro lo studente e la sua formazione integrale:
– Orientamento e Agenda Nord (PN 21–27): Sono ripartiti i moduli formativi e i laboratori pomeridiani finanziati dai fondi europei, pensati per arricchire il tempo scuola e contrastare la dispersione.
– Scuole Aperte: Il consolidamento della preziosa collaborazione con il Comune di Bergamo per aprire gli spazi scolastici al territorio e alla cittadinanza attiva.
– Progetto “On the Road”: Al via per la scuola secondaria di primo grado, un percorso mirato alla promozione della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole.
– Innovazione metodologica e Infanzia: Alla primaria si intensifica l’ispirazione montessoriana attraverso un percorso di formazione specifica per le insegnanti; per la scuola dell’infanzia, l’obiettivo è potenziare l’accoglienza e i servizi alle famiglie con l’attivazione delle sezioni primavera, previa acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti competenti.
L’Istituto Comprensivo “Santa Lucia” si conferma così un presidio educativo d’eccellenza, capace di coniugare rigore negli apprendimenti, inclusione e innovazione, guardando al futuro con fiducia e ambizione condivisa.