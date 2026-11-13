Politecnico delle Arti, individuata una sede alternativa. Ma intanto in Piazza Carrara si riparte

Trovato un immobile con aule ampie e adatte alla didattica: è in corso la definizione dell’accordo per garantire la continuità dei corsi e limitare i disagi per studenti e docenti. Le attività nella sede centrale potranno riprendere dal 16 novembre, mentre i recuperi sono previsti nel 2027

Bergamo. Una sede alternativa per garantire la continuità delle lezioni e, intanto, la possibilità di tornare a utilizzare, almeno in parte, gli spazi di Piazza Carrara. Si muove su questi due fronti il Politecnico delle Arti di Bergamo, che ha individuato un nuovo immobile dotato di aule ampie e adeguate alle esigenze della didattica. È in corso la definizione dell’accordo per poter disporre della struttura in tempi brevi e far fronte così alla carenza di spazi causata dalle limitazioni che interessano la sede centrale.

La novità arriva insieme alla definizione delle condizioni per una prima riapertura di Piazza Carrara. Da lunedì 16 novembre sarà infatti possibile riprendere alcune attività all’interno dell’edificio, che resterà tuttavia accessibile solo parzialmente. La decisione è stata stabilita dopo un nuovo incontro, avvenuto nella mattinata, tra il presidente del Politecnico delle Arti, Giorgio Berta, i tecnici della sicurezza e l’Amministrazione comunale.

Il ritorno alla piena operatività richiederà ancora alcuni passaggi. Gli uffici dell’Istituzione stanno lavorando per raccogliere e predisporre tutta la documentazione richiesta, necessaria a completare la procedura e consentire la riapertura totale della sede nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, l’individuazione dell’immobile alternativo rappresenta una risposta concreta alla necessità di assicurare spazi adeguati per lo svolgimento delle attività formative. La definizione dell’accordo consentirà di ampliare le possibilità organizzative del Politecnico, tutelando la regolarità dei corsi e cercando di ridurre al minimo le ripercussioni su studenti e docenti.

Proseguiranno regolarmente, secondo il calendario e gli orari già stabiliti, anche le lezioni nelle sedi distaccate di via Pignolo, Gresart761 e via Palazzolo, quest’ultima all’interno della sede del Conservatorio Donizetti.

Resta invece da organizzare il recupero delle lezioni che non potranno essere svolte in presenza secondo la programmazione originaria. Il Politecnico ha previsto che queste attività vengano recuperate nei mesi di febbraio e giugno 2027, prima dell’inizio degli esami della sessione estiva. Il calendario e le modalità saranno definiti e comunicati successivamente.