Policlinico San Marco e San Pietro al Congresso internazionale di Chirurgia digestiva: quattro interventi in diretta

Le équipe dei due ospedali bergamaschi hanno presentato tecniche innovative di chirurgia bariatrica e robotica al 37° Congresso Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente, confronto scientifico che coinvolge specialisti da tutto il mondo

Due ospedali bergamaschi, due équipe specializzate e quattro interventi chirurgici trasmessi in diretta alla comunità scientifica internazionale. Il Policlinico San Marco e il Policlinico San Pietro sono stati tra i protagonisti del 37° Congresso Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente, appuntamento di riferimento per il settore che riunisce specialisti e centri ospedalieri italiani e stranieri. A rappresentare le due strutture sono state l’Unità di Chirurgia Generale, Oncologica e Robotica del Policlinico San Marco e l’Unità di Proctologia e Pelviperineologia del Policlinico San Pietro, impegnate nella presentazione di tecniche chirurgiche di alta specializzazione.

Dal Policlinico San Marco, il professor Stefano Olmi e la sua équipe hanno eseguito due interventi di chirurgia bariatrica di revisione attraverso l’impiego di sistemi magnetici. Si tratta di una tecnologia che sfrutta l’attrazione tra due piccoli magneti per creare una nuova comunicazione tra differenti tratti dell’apparato digerente, senza utilizzare punti di sutura o graffette per realizzare l’anastomosi. Una metodica sulla quale l’équipe del professor Olmi vanta un’esperienza pionieristica a livello internazionale. Il gruppo è stato infatti il primo al mondo a utilizzare sistemi magnetici per la realizzazione di anastomosi coliche nell’ambito di uno studio clinico internazionale. Attualmente il Policlinico San Marco è inoltre tra i pochi centri italiani coinvolti in uno studio clinico prospettico che ne valuta l’applicazione in chirurgia bariatrica.