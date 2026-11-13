Oltre 18mila nomi per non dimenticare: a Bergamo la marcia con il “Sudario Laico per Gaza” contro il genocidio e l’indifferenza

Bergamo. Domenica 15 novembre, la città di Bergamo e il territorio provinciale si mobilitano per una nuova marcia dedicata alla pace e al disarmo. L’iniziativa, pensata per mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo in Medio Oriente anche durante il periodo delle feste, vedrà l’utilizzo straordinario di un grande sudario di dolore, realizzato dal collettivo Carnia per la pace di Udine, sul quale sono ricamati i nomi di oltre 18.000 bambini e bambine vittime del conflitto.

L’organizzazione e le adesioni

A chiamare a raccolta la cittadinanza è l’Equipaggio di Terra di Bergamo della Global Sumud Flottilla, affiancato da una fitta rete di circa trenta-quaranta realtà territoriali. Tra i promotori e le associazioni aderenti figurano l’Ufficio per la pastorale dell’immigrazione, le ACLI, Emergency, Donne per Bergamo, la comunità Ruah, il gruppo locale di Ultima Generazione e diverse sigle e liste civiche locali (come Sinistra per un’altra Seriate).

Il programma della giornata prevede un momento iniziale al mattino ad Ambivere con un corteo diretto al santuario della Madonna di Prada, per poi spostarsi nel pomeriggio a Bergamo. Il ritrovo in città è fissato per le ore 15 in Piazza Sant’Anna, da cui partirà il corteo (ore 15:30) lungo via Angelo Mai, via Papa Giovanni e via Tiraboschi, per concludersi in Piazzale Pontida. Durante la manifestazione si terrà anche una piccola raccolta fondi promossa dalle ACLI e dalla Mesa popular: le offerte raccolte saranno devolute a una giornalista a Gaza per l’acquisto di beni di prima necessità e scarpe e giubbotti invernali per i più piccoli.

Nel corso della presentazione dell’iniziativa, i referenti del comitato organizzatore hanno sottolineato la necessità di una presa di coscienza collettiva, legando il dramma internazionale alle responsabilità e alle dinamiche del nostro territorio.

Nel delineare il senso della mobilitazione e il percorso della rete associativa, Lidia Parma, di Equipaggio di Terra, ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia di fronte alla narrazione ufficiale: “L’iniziativa nasce per non perdere, neppure durante la melassa natalizia, la memoria di quello che sta succedendo, che è un genocidio vero e proprio. Questo sudario serve a muovere l’indifferenza e a contrastare le narrazioni mistificate che arrivano sulla realtà del popolo palestinese, che sta subendo un genocidio che va avanti da decenni.”

Richiamando il valore dell’impegno dal basso e la convergenza tra le diverse anime del volontariato bergamasco, Lidia ha aggiunto: “Vogliamo offrire alla marcia della pace uno spazio di partecipazione reale. Spesso lo sguardo va lontano e non ci accorgiamo che vicino a noi, sul nostro stesso territorio, ci sono realtà e aziende che in un modo o nell’altro traggono profitto da questa logica di morte. È ora di fare i conti con tutto questo.”

A intervenire sul radicamento economico e sociale della mobilitazione nel tessuto bergamasco è stato Vanni Maggioni (ACLI), che ha posto l’accento sulla necessità di unire le forze e superare la frammentazione locale: “Siamo in un territorio caratterizzato spesso da un policentrismo sfrenato; trovare modalità per condensare partecipazione, iniziative e risorse è fondamentale. Sulla Palestina nello specifico, esistono già relazioni importanti tra il territorio bergamasco e Gaza, pensiamo alla presenza e al punto di riferimento del cardinale Pizzaballa o ai progetti di enti umanitari.”