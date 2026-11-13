Non solo il costo dell’energia: anche il traffico penalizza le imprese, sulla strada lasciamo 1,6 milioni al giorno

“L’energia è un problema che ci è sfuggito di mano e abbiamo sottovalutato”. Basterebbe questa ammissione da parte del presidente di Confindustria Emanuele Orsini a far comprendere quanto siano insostenibili oggi i costi energetici per le imprese italiane, con pesanti ripercussioni sulla loro capacità di competere sui mercati.

Un tema che è tornato spesso nel corso dell’Assemblea Generale di Confindustria Bergamo nel pomeriggio di giovedì 12 novembre, nell’affascinante cornice dell’arena di ChorusLife, tanto negli interventi sul palco quanto nei colloqui, formali e non, tra gli imprenditori in platea.

Un fardello sempre più pesante che colpisce indistintamente industrie di ogni settore e dimensione, in un territorio che come evidenziato dall’ad di Snam Stefano Venier è responsabile del 5% dei consumi energetici italiani in ambito industriale.

E il richiamo, con la massima urgenza, non poteva che essere all’Europa: “È una situazione sulla quale pesano scelte di politica energetica compiute nel tempo – ha sottolineato Matteo Zanetti, presidente di Confindustria Bergamo -. Una politica industriale europea credibile deve tornare a considerare la disponibilità e il costo dell’energia come condizioni essenziali della competitività”.

Non è l’unico punto su cui il numero uno dell’associazione degli industriali bergamaschi tira idealmente le orecchie a chi è chiamato a creare il miglior contesto possibile entro il quale dovrebbero operare le imprese: “Su un punto dobbiamo essere molto chiari. Noi siamo europeisti. Proprio per questo dobbiamo dire alle istituzioni europee che così non va. E che il tempo sta scadendo”. Il riferimento è ai rapporti con la Cina, che può contare su risorse pubbliche impossibili da pareggiare e “opera con regole, standard sociali e costi energetici molto diversi dai nostri. Oggi la sfida con loro si gioca su innovazione, automazione, elettronica e intelligenza artificiale. In molti settori sta risalendo rapidamente le catene del valore sulle quali per decenni abbiamo costruito la forza dell’industria europea. La transizione ambientale è un obiettivo che condividiamo e sul quale le nostre imprese stanno investendo da anni. Ma se decarbonizzare significa far chiudere le industrie che devono realizzarla, significa che qualcosa non sta funzionando”.

E se ai costi energetici e alla concorrenza spietata di matrice asiatica si aggiungono anche mercati instabili, equilibri geopolitici precari e infrastrutture non ancora adeguate alle necessità delle imprese, ecco che uscire dall’angolo diventa ancora più complicato per chi dirige un’industria.

Nelle difficoltà, però, gli imprenditori bergamaschi hanno deciso di non sottrarsi alle proprie responsabilità, altra parola d’ordine del pomeriggio. Responsabilità “di scegliere, di investire, di credere nel futuro”, per usare ancora le parole del presidente Zanetti. Perché “sono le decisioni prese ogni giorno dentro le imprese a trasformare queste opportunità in crescita”.

È un fronte compatto quello bergamasco, costruito passo passo negli anni da un sistema in grado di fondare la propria forza sulla capacità di fare rete, di mettere a fattor comune risorse e competenze, facendo di Bergamo uno dei grandi territori industriali d’Europa, con 140mila persone impiegate nella manifattura e un export che vale oltre 20 miliardi di euro.

Si può e si deve fare ancora di più. “Alle responsabilità che le imprese assumono ogni giorno devono corrispondere condizioni adeguate per poter operare, investire e crescere – ha proseguito nel suo intervento Zanetti – Bergamo ha imprese che competono alla velocità del mondo. Le sue infrastrutture dovrebbero essere all’altezza della stessa ambizione”.

I numeri sono impietosi: Bergamo è la quinta provincia per livello di congestione stradale. Ogni giorno i lavoratori impiegano negli spostamenti il 40% di tempo in più rispetto a condizioni di normale percorrenza, con un costo economico stimato in 1,6 milioni di euro al giorno.

La richiesta è quella di mettere in campo una strategia territoriale integrata, costruita attorno a tre grandi direttrici: il rapporto con Milano, tra il ruolo di primo piano dell’aeroporto e una connessione ferroviaria efficace, collegamenti interni alla provincia più fluidi e una logistica industriale che abbia una sua infrastruttura dedicata.

La disponibilità di lavoratori rappresenta un’altra questione strategica. In un territorio dove la disoccupazione è pressoché nulla, le previsioni demografiche indicano che nei prossimi 25 anni la popolazione in età lavorativa diminuirà del 12%. Rendere il lavoro più attrattivo diventa quindi una necessità, anche attraverso una maggiore valorizzazione economica delle competenze.

“Il lavoro – ha ammonito Zanetti – deve costare in modo sostenibile all’impresa e valere di più per chi lo svolge. Investire nella formazione e nell’organizzazione del lavoro, utilizzare meglio il capitale e introdurre nuovi strumenti e applicazioni che permettano alle persone di concentrarsi sulle attività più produttive”.

Una strada che alle nostre latitudini paiono aver compreso con largo anticipo e ne sono un esempio gli investimenti in formazione e innovazione, perché la base industriale solida c’è ed è terreno fertile per le nuove tecnologie, “ma dobbiamo imparare a utilizzarle prima e meglio dei nostri concorrenti”. Per questo il Kilometro Rosso rimane il punto di riferimento nella trasmissione delle conoscenze, dove operano in sinergia Intellimech e JOiiNT Lab e da qualche settimana stanno familiarizzando con ARGO, un robot umanoide che dovrà trovare la propria strada nelle applicazioni industriali, per permettere alle imprese di essere protagoniste della trasformazione in atto invece che subirla.

Più che mai strategica, in questo senso, sarà la ZIS della Meccatronica, la prima riconosciuta in Lombardia: un sistema nel sistema che dovrà elevare l’attuale know-how delle imprese verso la robotica avanzata, i sistemi autonomi e la Physical AI.

Ed è qui che arriva un altro accurato appello di Matteo Zanetti, rivolto questa volta al mondo del credito: “Crescere e costruire forme più strutturate di aggregazione e collaborazione diventano condizioni importanti per affrontare innovazioni di questa portata. Dobbiamo richiamare tutti i soggetti coinvolti alla responsabilità di erogare credito al sistema produttivo, evitando che le aggregazioni portino automaticamente a ridurre gli affidamenti complessivamente concessi alle aziende; a dare risposte in tempi ragionevoli alle richieste delle imprese; a sviluppare modelli organizzativi che abbiano effettive e importanti deleghe sulla concessione del credito a livello locale”.

Il quadro disegnato da Zanetti è quello di un territorio che fatica ma non si piega, aggrappandosi ai suoi punti di forza. Una resilienza che non può essere infinita, pur dentro un contesto positivo se confrontato con molte altre aree del nostro Paese. Gli orizzonti tracciati da Orsini, però, danno nuovamente l’idea dell’urgenza di interventi strutturali a sostegno delle imprese: “Abbiamo bisogno di una politica industriale di larga visione, perché abbiamo dimostrato con i fatti quelli che potrebbero essere i risultati: da quando è partito l’iper ammortamento le imprese hanno messo a terra investimenti per 9 miliardi. Continuare a farlo è fondamentale, ma dobbiamo levarci quella zavorra da 84 miliardi l’anno che si chiama burocrazia”.