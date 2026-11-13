Maxi controllo a Zingonia e nella Bassa: due arresti, droga e oltre 30mila euro di sanzioni

Un controllo straordinario sul territorio, con verifiche su persone, veicoli, attività commerciali e immobili, che ha portato a due arresti, otto denunce, sequestri di sostanze stupefacenti e oltre 30mila euro di sanzioni. È il bilancio dell’operazione condotta nella serata del 12 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio insieme ai reparti specializzati dell’Arma, impegnati tra Zingonia, Dalmine, Osio Sotto e altri comuni della Bassa bergamasca.

L’episodio più movimentato si è verificato a Osio Sotto, dove un 23enne marocchino è stato arrestato dopo un inseguimento di oltre 200 metri in pieno centro. Durante un posto di controllo, secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe notato i militari e avrebbe cercato di liberarsi di una busta, gettandola in un cestino dei rifiuti, prima di darsi alla fuga. Raggiunto e bloccato dopo la corsa, i Carabinieri hanno recuperato l’involucro: all’interno c’erano 54 grammi di cocaina.

Il secondo arresto è avvenuto invece a Dalmine. Una 20enne romena è stata fermata mentre si trovava nelle aree commerciali della città. Un normale controllo ha fatto emergere che la giovane era destinataria di un ordine di carcerazione in seguito a una condanna per furto aggravato commesso a Genova. Doveva scontare oltre un anno di carcere ed è stata quindi arrestata.

Sono state invece otto le persone denunciate nel corso dell’operazione. Tra queste figura la titolare, una donna indiana di 34 anni, di un minimarket asiatico situato a Dalmine, nei cui confronti sono state contestate irregolarità relative alla somministrazione non autorizzata di prodotti farmaceutici e alle procedure di sicurezza alimentare. Per l’attività è scattata anche la sospensione, con sanzioni per oltre 3mila euro.

Denunciato anche il titolare, 70enne italiano, di un’azienda agricola con sede a Osio Sotto, per violazioni legate alla formazione di un lavoratore e alla normativa ambientale. Le sanzioni amministrative superano i 2mila euro.

Un italiano di 25 anni è stato invece sorpreso alla guida di un’auto risultata rubata a Levate lo scorso 20 settembre. È stato denunciato per ricettazione e il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Un altro controllo ha portato alla denuncia di un 26enne marocchino, trovato in possesso di un coltello e di circa tre grammi di sostanza stupefacente del tipo conosciuto come “cocaina rosa”. Per lui sono scattate le contestazioni relative alla detenzione illecita di stupefacenti e al porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Quattro persone sono state infine denunciate dopo essere state trovate all’interno di uno stabile occupato abusivamente a Verdellino. Si tratta di un 31enne marocchino, un 32enne senegalese, una donna italiana di 41 anni e un 37enne algerino. L’immobile è stato successivamente restituito al proprietario.

Nel corso della stessa operazione sono finite sotto controllo anche diverse attività commerciali. In particolare, nei confronti di due esercizi di ristorazione etnica situati a Ciserano e Boltiere sono state contestate violazioni delle norme sulla conservazione e sicurezza degli alimenti, con sanzioni rispettivamente di 12mila e 14mila euro. Complessivamente sono stati sequestrati e successivamente distrutti 80 chili di alimenti, ritenuti in pessimo stato di conservazione.

Il totale delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio supera così i 30mila euro. Sul fronte della droga, tre giovani italiani di 26, 24 e 25 anni sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati con modiche quantità di cocaina e hashish destinate, secondo quanto emerso, all’uso personale. Altra sostanza stupefacente è stata trovata negli spazi comuni di un complesso residenziale di Boltiere. I militari hanno rinvenuto e sequestrato, contro ignoti, 42,9 grammi di cocaina e due panetti di hashish per un peso complessivo di 189 grammi.