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Maxi controllo a Zingonia e nella Bassa: due arresti, droga e oltre 30mila euro di sanzioni
Un giovane arrestato dopo un inseguimento con 54 grammi di cocaina, una donna ricercata finisce in carcere. Otto denunce, sequestri di droga, alimenti distrutti e sanzioni ad attività commerciali: il bilancio del controllo straordinario dei Carabinieri nella Bassa bergamasca
Un controllo straordinario sul territorio, con verifiche su persone, veicoli, attività commerciali e immobili, che ha portato a due arresti, otto denunce, sequestri di sostanze stupefacenti e oltre 30mila euro di sanzioni. È il bilancio dell’operazione condotta nella serata del 12 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio insieme ai reparti specializzati dell’Arma, impegnati tra Zingonia, Dalmine, Osio Sotto e altri comuni della Bassa bergamasca.
L’episodio più movimentato si è verificato a Osio Sotto, dove un 23enne marocchino è stato arrestato dopo un inseguimento di oltre 200 metri in pieno centro. Durante un posto di controllo, secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe notato i militari e avrebbe cercato di liberarsi di una busta, gettandola in un cestino dei rifiuti, prima di darsi alla fuga. Raggiunto e bloccato dopo la corsa, i Carabinieri hanno recuperato l’involucro: all’interno c’erano 54 grammi di cocaina.
Il secondo arresto è avvenuto invece a Dalmine. Una 20enne romena è stata fermata mentre si trovava nelle aree commerciali della città. Un normale controllo ha fatto emergere che la giovane era destinataria di un ordine di carcerazione in seguito a una condanna per furto aggravato commesso a Genova. Doveva scontare oltre un anno di carcere ed è stata quindi arrestata.
Sono state invece otto le persone denunciate nel corso dell’operazione. Tra queste figura la titolare, una donna indiana di 34 anni, di un minimarket asiatico situato a Dalmine, nei cui confronti sono state contestate irregolarità relative alla somministrazione non autorizzata di prodotti farmaceutici e alle procedure di sicurezza alimentare. Per l’attività è scattata anche la sospensione, con sanzioni per oltre 3mila euro.
Denunciato anche il titolare, 70enne italiano, di un’azienda agricola con sede a Osio Sotto, per violazioni legate alla formazione di un lavoratore e alla normativa ambientale. Le sanzioni amministrative superano i 2mila euro.
Un italiano di 25 anni è stato invece sorpreso alla guida di un’auto risultata rubata a Levate lo scorso 20 settembre. È stato denunciato per ricettazione e il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.
Un altro controllo ha portato alla denuncia di un 26enne marocchino, trovato in possesso di un coltello e di circa tre grammi di sostanza stupefacente del tipo conosciuto come “cocaina rosa”. Per lui sono scattate le contestazioni relative alla detenzione illecita di stupefacenti e al porto abusivo di oggetti atti ad offendere.
Quattro persone sono state infine denunciate dopo essere state trovate all’interno di uno stabile occupato abusivamente a Verdellino. Si tratta di un 31enne marocchino, un 32enne senegalese, una donna italiana di 41 anni e un 37enne algerino. L’immobile è stato successivamente restituito al proprietario.
Nel corso della stessa operazione sono finite sotto controllo anche diverse attività commerciali. In particolare, nei confronti di due esercizi di ristorazione etnica situati a Ciserano e Boltiere sono state contestate violazioni delle norme sulla conservazione e sicurezza degli alimenti, con sanzioni rispettivamente di 12mila e 14mila euro. Complessivamente sono stati sequestrati e successivamente distrutti 80 chili di alimenti, ritenuti in pessimo stato di conservazione.
Il totale delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio supera così i 30mila euro. Sul fronte della droga, tre giovani italiani di 26, 24 e 25 anni sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati con modiche quantità di cocaina e hashish destinate, secondo quanto emerso, all’uso personale. Altra sostanza stupefacente è stata trovata negli spazi comuni di un complesso residenziale di Boltiere. I militari hanno rinvenuto e sequestrato, contro ignoti, 42,9 grammi di cocaina e due panetti di hashish per un peso complessivo di 189 grammi.
Il servizio, che ha visto impegnati anche il Nucleo Carabinieri Forestale di Curno, il N.A.S. di Brescia, il N.I.L. di Bergamo e il Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Bergamo, si è concluso con il controllo di 174 persone e 43 veicoli. I due arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.