Martinengo, frigo fuori uso e merce da buttare all’Md: “Ci hanno hackerato”

Il punto vendita è nel caos dopo l’attacco informatico al sistema di refrigerazione, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Sacchi neri pieni di alimenti da smaltire, personale al lavoro per svuotare i banchi. Regolarmente in funzione, invece, il reparto surgelati

Martinengo. “Ci hanno hackerato”. È la spiegazione che una delle addette dell’Md di via Piave ripete ai clienti che chiedono perché gran parte dei frigoriferi sia fuori uso. All’ingresso, invece, un cartello mette al corrente l’utenza di un “guasto tecnico” aggiungendo poi che i prodotti dei reparti carne, banco e frigo non sono acquistabili.

Dopo l’allarme bomba che nei giorni scorsi ha interessato gran parte degli istituti scolastici italiani ora, nel mirino degli hacker, ci sono i supermercati.

Tra le corsie del punto vendita di Martinengo serpeggia il caos: nella zona dei freschi, accanto ai banchi frigoriferi, si accumulano sacchi neri pieni di merce da smaltire. Il personale è al lavoro per liberare i frigoriferi dai prodotti ormai invendibili: carne, preparazioni gastronomiche, alimenti conservati nei banchi vicino al reparto pane e prodotti custoditi nelle celle frigorifere. Un’intera parte del negozio è, di fatto, fuori servizio.

L’attacco sarebbe avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Gli hacker avrebbero alterato da remoto le temperature del sistema di refrigerazione, facendole salire ben oltre i livelli ordinari e compromettendo la conservazione degli alimenti.

Non è chiaro quando il sistema di refrigerazione potrà tornare a funzionare regolarmente. Le uniche aree rimaste operative sono un banco nella zona della frutta e il reparto dei surgelati, il cui sistema di refrigerazione continua a funzionare senza problemi. Anche le celle frigorifere non sarebbero rimaste immuni dall’attacco.