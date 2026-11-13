Il programma|
L’Europa incontra i territori, cinque giornate di eventi nella Bergamasca
Dal 16 al 20 novembre il Festival delle Comunità Rurali promosso dalla Provincia di Bergamo coinvolge GAL, Enti Parco e Rete Bibliotecaria in un percorso tra giovani, lavoro, turismo sostenibile, Smart Villages e gestione del patrimonio naturale
Bergamo. Cinque giornate per altrettanti territori della Bergamasca e un unico obiettivo: avvicinare le opportunità dell’Unione Europea alle esigenze delle comunità locali, trasformando il confronto sulle politiche e le esperienze già attive in un’occasione concreta di conoscenza, collaborazione e sviluppo per il territorio. Dal 16 al 20 novembre arriva “L’Europa dei Territori – Festival delle Comunità Rurali”, iniziativa promossa dalla Provincia di Bergamo attraverso il Centro Europe Direct Bergamo 2026-2030, in collaborazione con i tre GAL del territorio – Colline Bergamasche, Presolana e Laghi Bergamaschi, Valle Brembana 2020 –, con la partecipazione degli Enti Parco – Parchi del Serio e delle Orobie Bergamasche – e della Rete Bibliotecaria Bergamasca.
Il Festival propone un calendario di incontri aperti alla cittadinanza, costruiti a partire dalle specificità e dalle priorità delle diverse aree provinciali. Al centro del confronto, le opportunità offerte dalle politiche europee per sostenere lo sviluppo rurale, valorizzare le risorse locali e
promuovere nuove forme di collaborazione tra istituzioni e comunità.
Il programma si apre lunedì 16 novembre a Zogno, alle 9, alla Green House del GAL Valle Brembana 2020, con un incontro dedicato agli Smart Villages e all’innovazione nei servizi e nella qualità della vita delle comunità rurali. Martedì 17 novembre sono in calendario due
appuntamenti: alle 11, nella Sala Viterbi della Provincia di Bergamo, si parlerà del ruolo delle biblioteche come presidi culturali e protagoniste di progetti europei; alle 16.45, all’Accademia Tadini di Lovere, il focus sarà sul turismo sostenibile, sulle destinazioni intelligenti e sull’impiego di dati e intelligenza artificiale per valorizzare i territori. Mercoledì 18 novembre, alle 9, al Centro di Formazione Professionale Fondazione IBS di Torre Boldone, spazio ai giovani, alle opportunità formative e professionali e al rapporto tra scuola e mondo del lavoro.
Il percorso proseguirà giovedì 19 novembre, alle 17, alla Rocca Viscontea di Romano di Lombardia, con un confronto sulla gestione delle aree protette, sui servizi ecosistemici e sulla valorizzazione del patrimonio naturale. Venerdì 20 novembre, alle 9, nella Sala Assemblee della
Comunità Montana Valle Seriana a Clusone, il Festival si concluderà con un approfondimento sulla gestione forestale e sulle nuove economie di montagna, anche nell’ambito del progetto di cooperazione territoriale ForestLink.
Il programma e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.provincia.bergamo.it
Per riservare il proprio posto agli eventi è consigliata la prenotazione su Eventbrite.
L’EUROPA DEI TERRITORI: FESTIVAL DELLE COMUNITÀ RURALI
Programma generale e delle singole iniziative disponibile a questo link
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE | ZOGNO
DALL’EUROPA AI TERRITORI: GLI SMART VILLAGE COME STRATEGIA DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLE COMUNITÀ RURALI
Ore 9.00-12.00
Green House del GAL Valle Brembana 2020 (Via Locatelli, 111 – Zogno)
A cura del GAL Valle Brembana 2020.
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE | BERGAMO
BIBLIOTECHE IN EUROPA: PROGETTUALITÀ, RETI E NUOVE OPPORTUNITÀ PER I TERRITORI
Ore 11.00-12.30
Provincia di Bergamo – Sala Viterbi (Via Tasso, 8 – Bergamo)
A cura della Rete Bibliotecaria Bergamasca.
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE | LOVERE
DESTINAZIONI INTELLIGENTI: TURISMO SOSTENIBILE, DATI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER I TERRITORI
Ore 16.45-19.00
Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini (Via Tadini, 40 – Lovere)
A cura del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi.
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE | TORRE BOLDONE
GIOVANI E LAVORO: PROFESSIONALITÀ DA COSTRUIRE E OPPORTUNITÀ LOCALI ED dEUROPEE PER LO SVILUPPO RURALE
Ore 9.00-11.00
Centro di formazione professionale Fondazione ISB (Via Reich, 49 – Torre Boldone)
A cura del GAL Colline Bergamasche.
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE | ROMANO DI LOMBARDIA
L’ESPERIENZA DEI PARCHI: IL LEGAME FRA AGRICOLTURA E SERVIZI ECOSISTEMICI, LA GESTIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI
Ore 17.00-19.00
Rocca Viscontea (Piazza della Rocca – Romano di Lombardia)
A cura del Parco del Serio e del Parco delle Orobie Bergamasche.
VENERDÌ 20 NOVEMBRE | CLUSONE
FORESTLINK: FORESTE, NETWORKING, COMUNITÀ E INNOVAZIONE
Ore 9.00-13.30
Sala Assemblee della Comunità Montana Valle Seriana (Via Dante Alighieri, 1 – Clusone)
A cura del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi.