L’Europa incontra i territori, cinque giornate di eventi nella Bergamasca

Bergamo . Cinque giornate per altrettanti territori della Bergamasca e un unico obiettivo: avvicinare le opportunità dell’ Unione Europea alle esigenze delle comunità locali, trasformando il confronto sulle politiche e le esperienze già attive in un’occasione concreta di conoscenza, collaborazione e sviluppo per il territorio. Dal 16 al 20 novembre arriva “ L’Europa dei Territori – Festival delle Comunità Rurali”, iniziativa promossa dalla Provincia di Bergamo attraverso il Centro Europe Direct Bergamo 2026-2030 , in collaborazione con i tre GAL del territorio – Colline Bergamasche, Presolana e Laghi Bergamaschi, Valle Brembana 2020 –, con la partecipazione degli Enti Parco – Parchi del Serio e delle Orobie Bergamasche – e della Rete Bibliotecaria Bergamasca .

Il Festival propone un calendario di incontri aperti alla cittadinanza, costruiti a partire dalle specificità e dalle priorità delle diverse aree provinciali. Al centro del confronto, le opportunità offerte dalle politiche europee per sostenere lo sviluppo rurale, valorizzare le risorse locali e

promuovere nuove forme di collaborazione tra istituzioni e comunità.

Il programma si apre lunedì 16 novembre a Zogno, alle 9, alla Green House del GAL Valle Brembana 2020, con un incontro dedicato agli Smart Villages e all’innovazione nei servizi e nella qualità della vita delle comunità rurali. Martedì 17 novembre sono in calendario due

appuntamenti: alle 11, nella Sala Viterbi della Provincia di Bergamo, si parlerà del ruolo delle biblioteche come presidi culturali e protagoniste di progetti europei; alle 16.45, all’Accademia Tadini di Lovere, il focus sarà sul turismo sostenibile, sulle destinazioni intelligenti e sull’impiego di dati e intelligenza artificiale per valorizzare i territori. Mercoledì 18 novembre, alle 9, al Centro di Formazione Professionale Fondazione IBS di Torre Boldone, spazio ai giovani, alle opportunità formative e professionali e al rapporto tra scuola e mondo del lavoro.