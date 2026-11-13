Legalità e sicurezza tra i banchi di scuola: la Polizia incontra gli alunni di Misano di Gera d’Adda

L’incontro è stato un’occasione di dialogo e confronto per avvicinare i più piccoli al mondo della Polizia di Stato e far conoscere loro il valore della legalità, il rispetto delle regole e l’importanza dei comportamenti responsabili nella vita quotidiana

Nel mese di ottobre, la Polizia di Stato di Bergamo, attraverso il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, ha incontrato gli alunni della scuola primaria di Misano di Gera d’Adda, nell’ambito della “Settimana della Sicurezza”, promossa dall’Istituto scolastico.

L’incontro è stato un’occasione di dialogo e confronto per avvicinare i più piccoli al mondo della Polizia di Stato e far conoscere loro il valore della legalità, il rispetto delle regole e l’importanza dei comportamenti responsabili nella vita quotidiana.

I poliziotti hanno illustrato le principali attività svolte quotidianamente al servizio dei cittadini, soffermandosi sul ruolo della prevenzione e sulla tutela della sicurezza della collettività. Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto degli altri, alla convivenza civile e alla capacità di riconoscere e contrastare comportamenti prevaricatori, anche attraverso esempi concreti e vicini all’esperienza dei bambini.

Non è mancato un momento di conoscenza diretta degli strumenti e delle dotazioni in uso agli operatori: gli studenti hanno potuto sperimentare il rilievo delle impronte digitali, osservare le torce tattiche e scoprire da vicino gli allestimenti e le dotazioni dell’autovettura di servizio.

L’iniziativa ha suscitato grande curiosità ed entusiasmo, favorendo una partecipazione attiva degli alunni, che hanno seguito con interesse le spiegazioni e rivolto numerose domande ai poliziotti.