L’Associazione Nazionale Critici Musicali festeggia quarant’anni al Teatro Donizetti

Da Bergamo a Bergamo. Fondata nel 1986 nella città orobica, l’Associazione Nazionale Critici Musicali festeggia il suo quarantesimo anno al Teatro Donizetti. Nata per dare un assetto istituzionale al Premio della critica musicale “Franco Abbiati”, la cui prima edizione risale al 1981, l’Associazione è legata per molte ragioni alla comunità bergamasca.

Sabato 14 novembre, a Bergamo durante il weekend inaugurale del Donizetti Opera, l’ANCM riunisce i soci per l’assemblea annuale e per il rinnovo delle cariche del direttivo. Alle 16.30, nella Sala Riccardi del Teatro Donizetti, invita poi il pubblico per un incontro suddiviso in tre momenti. Si comincia con la presentazione del nuovo Annuario della critica musicale 2026, a cura di Monique Ciola, che raccoglie articoli e recensioni dei soci e restituisce un anno di vita musicale italiana. Segue il ricordo di Angelo Foletto, a cura di Anelide Nascimbene, musicologa e moglie del critico musicale e presidente dell’Associazione per ventisette anni, dal 1996 al 2023. Foletto ha poi guidato la giuria del Premio Abbiati. Alla sua memoria è stata dedicata la 45ª edizione del Premio. Chiude il pomeriggio un dialogo a quattro voci fra Paolo Petazzi, Carlo Maria Cella, Francesca Mulas e Francesco Cristiani: soci di generazioni diverse si confrontano sulla professione del critico musicale, ieri e oggi.

“Quarant’anni fa i critici musicali italiani scelsero Bergamo per dare una casa al Premio Abbiati, e oggi torniamo qui per festeggiare – dichiara il presidente Andrea Estero –. Per più di quattro decenni il Teatro Donizetti ha accolto i protagonisti della vita musicale italiana premiati dalla critica: tornarci nei giorni di Donizetti Opera significa riconoscere un debito con una città che ha creduto in noi fin dall’inizio. Non vogliamo però solo guardare indietro. Ricorderemo Angelo Foletto, che per ventisette anni ha guidato l’Associazione con passione e rigore, e daremo la parola a critici di generazioni diverse, perché il modo di scrivere di musica è cambiato profondamente, dai quotidiani alla radio, dalle riviste al web. I centoventi professionisti che oggi compongono l’Associazione dimostrano che c’è ancora bisogno di uno sguardo critico competente e indipendente sulla vita musicale del Paese”.

L’ANCM nacque per volontà di Duilio Courir, suo primo presidente dal 1987 al 1993, a partire dal Premio intitolato a un bergamasco illustre, il critico musicale Franco Abbiati, per quarant’anni firma musicale del “Corriere della Sera”. Decisivo fu anche il contributo di Filippo Siebaneck, allora presidente dell’Azienda Autonoma di Turismo, al quale oggi è intitolato uno dei premi dell’Associazione.

Dal 1981 al 2023 tutte le premiazioni si sono svolte a Bergamo durante le giornate del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, portando al Teatro Donizetti i grandi protagonisti della vita musicale italiana. Dal 2024 la cerimonia è itinerante ed è ospitata dall’istituzione che produce il miglior spettacolo dell’anno. Oggi l’Associazione riunisce 120 professionisti della comunicazione e della critica musicale che operano in quotidiani, periodici, riviste, radio e siti web.