“La pace si costruisce insieme”: Zuppi e Ceruti a Bergamo per un’Europa fondata sul dialogo

Per decenni l’Europa ha pensato che la pace fosse un dato acquisito. Oggi rischia di risultare patrimonio degli ingenui. È dall’impegno a “Costruire la pace” che è partito l’incontro conclusivo della seconda edizione di “Comunità in dialogo”, la rassegna con cui Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico ha celebrato i 35 anni di attività insieme a Intesa Sanpaolo. Giovedì 12 novembre, nella Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il tema ha messo a confronto il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Mauro Ceruti, filosofo, teorico del pensiero complesso e professore emerito dell’Università IULM di Milano. Dopo i saluti di Armando Santus – presidente di Fondazione BPB – e di Daniele Pastore – direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo – ha moderato il direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli, che ha aperto con l’immagine dell’Ara Pacis, in cui la pace è raffigurata come costruzione di legami e non solo come assenza di guerra.

Il Cardinale Zuppi ha chiamato in causa la responsabilità di una generazione: “Abbiamo pensato di vivere in pace in un mondo in guerra, i nostri figli avranno tutti i motivi per chiederci “dove eravate?” di fronte al riesplodere dei conflitti in tutto il mondo. È vero che la pace è un dono che è stato dato per scontato. I segnali d’allarme non sono mancati, ma sono rimasti inascoltati”. La pace non è però un’idea astratta (“Bisogna essere operatori di pace, non irenici”), richiede realismo, anzi la pace è ciò che più di realista c’è. Le citazioni, gli esempi dell’importanza del dialogo, sono numerosi: dall’azione di San Francesco davanti al lupo di Gubbio alla rilettura dell’episodio biblico di Caino e Abele, fino alla Costituzione, “che non si limita a rifiutare la guerra: la ripudia”. La riflessione di Ceruti è invece partita dal quadro storico. “Con Hiroshima e Nagasaki si è aperta l’era atomica – ha commentato –, e per la prima volta l’umanità si trova davanti al rischio concreto di autodistruggersi. Pandemia, guerre e crisi climatica hanno mostrato che tutto è connesso e che nessun problema si affronta da soli. Oggi prevale la logica opposta, quella dei confini e della separazione, ma secondo il filosofo l’Europa del dopoguerra, “sepolta sotto le sue stesse macerie”, è rinata proprio sul “mai più” e su un modello capace di tenere insieme ciò che la storia aveva diviso.