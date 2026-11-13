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“La pace si costruisce insieme”: Zuppi e Ceruti a Bergamo per un’Europa fondata sul dialogo
Il presidente della CEI e il filosofo del pensiero complesso hanno dialogato sul tema della pace all’interno del quarto e ultimo incontro della rassegna promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo per celebrare i 35 anni di attività, in collaborazione con Intesa Sanpaolo
Per decenni l’Europa ha pensato che la pace fosse un dato acquisito. Oggi rischia di risultare patrimonio degli ingenui. È dall’impegno a “Costruire la pace” che è partito l’incontro conclusivo della seconda edizione di “Comunità in dialogo”, la rassegna con cui Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico ha celebrato i 35 anni di attività insieme a Intesa Sanpaolo. Giovedì 12 novembre, nella Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il tema ha messo a confronto il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Mauro Ceruti, filosofo, teorico del pensiero complesso e professore emerito dell’Università IULM di Milano. Dopo i saluti di Armando Santus – presidente di Fondazione BPB – e di Daniele Pastore – direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo – ha moderato il direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli, che ha aperto con l’immagine dell’Ara Pacis, in cui la pace è raffigurata come costruzione di legami e non solo come assenza di guerra.
Il Cardinale Zuppi ha chiamato in causa la responsabilità di una generazione: “Abbiamo pensato di vivere in pace in un mondo in guerra, i nostri figli avranno tutti i motivi per chiederci “dove eravate?” di fronte al riesplodere dei conflitti in tutto il mondo. È vero che la pace è un dono che è stato dato per scontato. I segnali d’allarme non sono mancati, ma sono rimasti inascoltati”. La pace non è però un’idea astratta (“Bisogna essere operatori di pace, non irenici”), richiede realismo, anzi la pace è ciò che più di realista c’è. Le citazioni, gli esempi dell’importanza del dialogo, sono numerosi: dall’azione di San Francesco davanti al lupo di Gubbio alla rilettura dell’episodio biblico di Caino e Abele, fino alla Costituzione, “che non si limita a rifiutare la guerra: la ripudia”. La riflessione di Ceruti è invece partita dal quadro storico. “Con Hiroshima e Nagasaki si è aperta l’era atomica – ha commentato –, e per la prima volta l’umanità si trova davanti al rischio concreto di autodistruggersi. Pandemia, guerre e crisi climatica hanno mostrato che tutto è connesso e che nessun problema si affronta da soli. Oggi prevale la logica opposta, quella dei confini e della separazione, ma secondo il filosofo l’Europa del dopoguerra, “sepolta sotto le sue stesse macerie”, è rinata proprio sul “mai più” e su un modello capace di tenere insieme ciò che la storia aveva diviso.
La Costituzione italiana torna in campo, in modo – apparentemente – paradossale proprio quando si parla di Europa e si commenta il dibattito sulle radici cristiane nel nostro continente. “La sovranità funziona solo se ci si pensa insieme – dice il cardinale -, e l’Europa cristiana è esattamente questa: una sovranità che permette diversità, altrimenti si è un’isola e ci si perde. Mi interessa di più l’impegno di fare un’Europa cristiana che il discorso sulle radici cristiane dell’Europa. Nella Costituzione italiana c’è molto di cristiano, anche se non si può dire che sia una Costituzione cristiana”. A questo si lega la riflessioni sulla laicità di Ceruti, quando commenta che “le radici non sono qualcosa di monolitico. Tra gli alberi si intrecciano più delle fronde. In questo senso, la laicità esiste solo dove il cristianesimo ha compiuto un lavoro carsico. E infatti oggi che questo tipo di lavoro si è indebolito tornano i fondamentalismi, tecnocratici e religiosi. Anche l’umanesimo – ha spiegato – non è un’idea di letterati e intellettuali, ma una grande svolta preparata nei monasteri del Medioevo”. È però il passaggio su “pensarsi insieme” e sulla diversità l’assist migliore per Ceruti, che accanto al tema della complessità (intesa come composizione di fattori di cui tenere conto per interpretare la realtà) pone l’accento sulla relazione: “Tutte le scienze contemporanee, dalla psicologia fino alla genetica, ci dicono che le identità emergono attraverso un tessuto di relazioni: per fare un “io” ce ne vogliono almeno due, e questo è un punto di vista che spesso manca nel linguaggio educativo. Se non siamo capaci di abitare la relazione, la guerra è inevitabile”. Zuppi ha indicato come strumenti di questa consapevolezza “il grande abbecedario che si chiamano ‘Laudato si’ e ‘Fratelli tutti’, due tra le più note encicliche di Papa Francesco. “La diplomazia non è una cosa vecchia – ha concluso il cardinale – Noi cristiani siamo globalizzati per definizione, dovremmo essere a casa ovunque. Si può essere fratelli senza un Padre? La ‘Fratelli tutti’ ci ricorda che c’è un Dio, e cha a partire da questo siamo tutti fratelli”.