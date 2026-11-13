Iperauto inaugura a Bergamo la sua nuova sede MG

Bergamo. Iperauto ha rafforzato la propria presenza sul territorio bergamasco inaugurando in via Cesare Correnti 33 la nuova sede MG, la più grande tra quelle che il Gruppo dedica oggi al marchio. L’apertura rappresenta una nuova tappa di un percorso già avviato da Iperauto con MG: il Gruppo è infatti presente da due anni con una sede a Treviglio e da circa un anno a Berbenno di Valtellina. La nuova struttura di Bergamo amplia ulteriormente questo progetto, consolidando il legame tra una realtà imprenditoriale storicamente presente sul territorio e un marchio in forte crescita nel mercato automobilistico italiano.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italia, Bruno Parolini, Titolare Iperauto S.p.A. Ilenia, Laura e Roberto Parolini, Giovanni Malanchini, Consigliere Regionale della Lombardia, e Marco Berlanda, Assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo. A moderare l’incontro è stato il giornalista Luca Cavadini. L’inaugurazione ha offerto l’occasione per approfondire le ragioni dell’investimento di Iperauto, la crescita di MG e le tecnologie destinate a rinnovarne la gamma, per poi allargare il confronto alle esigenze di mobilità del territorio bergamasco.

Iperauto e MG: un percorso di crescita condiviso



Bruno Parolini, titolare di Iperauto, ha ricondotto la scelta di investire a Bergamo all’esperienza positiva delle sedi di Treviglio e Berbenno di Valtellina. “MG è un marchio che emoziona, con caratteristiche tecnologiche avanzate, dotazioni importanti e un prezzo competitivo. La garanzia di sette anni contribuisce a trasmettere fiducia ai clienti. Con questa terza sede vogliamo rappresentare al meglio il marchio e puntiamo a superare a Bergamo la sua quota media nazionale”, ha spiegato Parolini.

Ha inoltre sottolineato come le esigenze di acquisto cambino in base alla composizione familiare, alle percorrenze e al tipo di utilizzo. Per questo il compito dei consulenti è individuare, all’interno della gamma, il modello più adatto alle necessità delle persone, accompagnandole anche dopo la consegna. Il rapporto con il cliente, ha spiegato, prosegue giorno per giorno attraverso l’assistenza e i servizi post vendita.

Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italia, ha ripercorso la storia del marchio britannico, che supera il secolo di attività, e il rilancio sostenuto dal gruppo SAIC Motor, proprietario del brand dal 2008. Dopo la ripartenza sul mercato italiano nel 2021, MG ha raggiunto una quota intorno al 3% e, come riportato nei dati aziendali, ha superato a ottobre 2026 le 175.000 vetture vendute in Italia. Bartolomeo ha richiamato anche il risultato raggiunto nel segmento full hybrid, nel quale MG si colloca al secondo posto in Italia dopo Toyota.

Bartolomeo ha riconosciuto alla rete dei concessionari un ruolo decisivo nella crescita di MG e ha indicato in Bergamo, insieme a Milano e Brescia, un’area di particolare interesse per il suo tessuto di piccole e medie imprese. “Il concessionario è il collegamento diretto tra il costruttore e il territorio. Per questo abbiamo scelto di affidarci a realtà storiche e strutturate. Vendere una vettura è il primo passo: la sfida è seguire il cliente nel tempo, con un’assistenza efficace e la disponibilità dei ricambi”, ha sottolineato, richiamando anche la presenza del magazzino MG a Tortona (AL) che consente la consegna dei ricambi in 24h in tutta Italia. MG GO! Il concept che racconta la cifra stilistica del brand e le tecnologie che cambiano l’automobile.

La presentazione di MG GO!, accompagnata da un video, ha introdotto le prospettive stilistiche del marchio. Bartolomeo ha descritto il progetto come l’anticipazione di una piccola vettura elettrica destinata a rinnovare il linguaggio del brand, riprendendo alcuni tratti delle MG storiche in una proposta contemporanea. Nell’orizzonte indicato per il prossimo anno, MG punta a rinnovare parte della gamma e a collocare questo nuovo prodotto nel mercato delle compatte dal carattere riconoscibile, in un segmento nel quale operano modelli come Fiat 500, MINI e Renault 5.

Nel confronto sulla mobilità quotidiana, Bruno Parolini ha ricordato la varietà dell’offerta MG, dalle soluzioni rivolte alle famiglie ai modelli di maggiore interesse per i giovani e alle vetture elettriche. La scelta della motorizzazione richiede attenzione alle percorrenze e alle abitudini di guida: secondo Parolini, la diffusione dell’elettrico sta accompagnando anche un cambiamento culturale, particolarmente evidente negli utilizzi urbani. La gamma MG comprende oggi motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche, mentre il marchio lavora ai prossimi sviluppi delle tecnologie Hybrid+ e Plug-in Hybrid+.

Particolare rilievo è stato riservato alle batterie allo stato semisolido, SolidCore, presentate anche attraverso un video del Tech Day di Francoforte. “È una tecnologia molto importante perché migliora l’efficienza della batteria, anche nelle condizioni di caldo e freddo estremi, e permette una ricarica più rapida. Il gruppo SAIC ha già avviato la produzione in Cina e dal prossimo anno prevediamo l’introduzione sulla MG4, per poi estenderla progressivamente alla gamma”, ha spiegato Bartolomeo. Il tema si collega all’evoluzione delle motorizzazioni e alla ricerca di soluzioni adatte a esigenze di guida differenti.

Il tema è stato ricondotto anche alla strategia MG “In Europa, per l’Europa”, orientata a sviluppare prodotti e servizi più vicini alle caratteristiche del mercato europeo. Per Iperauto, l’evoluzione dell’offerta del marchio si accompagna alla necessità di investire nella relazione con i clienti e nelle competenze della rete commerciale.

Il futuro della mobilità a Bergamo: il confronto con le istituzioni Il confronto con le istituzioni ha riportato il tema dell’automobile alle esigenze concrete di città, pianura e valli. Giovanni Malanchini, Consigliere regionale della Lombardia, ha evidenziato la complessità della pianificazione dei servizi in una regione che comprende realtà diverse come Milano e la Val Brembana. “Le esigenze di mobilità dei cittadini sono differenti da territorio a territorio. L’automobile continuerà a essere un elemento fondamentale degli spostamenti, ma il tema centrale è pianificare servizi e investimenti attraverso un confronto costante con gli enti locali”, ha osservato Malanchini, richiamando il ruolo del trasporto pubblico e degli interventi sui collegamenti.

Marco Berlanda, Assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo, ha richiamato l’attenzione sull’equilibrio tra esigenze individuali e collettive, influenzato dall’evoluzione tecnologica e dalle scelte urbanistiche. “Accanto alla riduzione delle emissioni dobbiamo affrontare il tema della congestione stradale. Il numero delle automobili private continua a crescere e aumentano anche le dimensioni dei veicoli: sono fattori che incidono sull’occupazione dello spazio urbano e sulla mobilità della città”, ha spiegato Berlanda, distinguendo così la questione ambientale da quella della circolazione.