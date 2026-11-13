Il Tar conferma i vincoli paesaggistici sulle aree agricole fuori dal Parco dei Colli: respinti 11 ricorsi

Bergamo. Il Tar conferma la tutela paesaggistica delle aree prevalentemente agricole che si trovano all’esterno del perimetro del Parco dei Colli. Con undici sentenze, pronunciate tra luglio e ottobre 2026, il Tribunale amministrativo regionale di Brescia ha respinto altrettanti ricorsi, riconoscendo la legittimità dell’individuazione dei territori di protezione esterna attraverso la variante al Piano territoriale di coordinamento adottata dal Parco nel 2018 e approvata da Regione Lombardia nel 2022. In giudizio, a difesa del provvedimento, si erano costituiti il Parco dei Colli, la Regione e il Comune di Bergamo.

A presentare ricorso erano stati privati e operatori economici, tra cui proprietari di terreni e imprese edili. Le contestazioni riguardavano alcune aree situate prevalentemente nella parte meridionale della città, nei quartieri compresi tra Loreto e il Viaggio degli Sposi, Campagnola e Malpensata, ma anche a Longuelo e Redona. Si tratta di spazi che svolgono una funzione di raccordo tra il Parco e il territorio circostante e che, per il loro valore ambientale e paesaggistico, contribuiscono a collegare il sistema collinare alla pianura.

“Accogliamo queste sentenze con grande soddisfazione – dichiara Oscar Locatelli, presidente del Parco dei Colli di Bergamo -. Abbiamo difeso queste aree perché i campi, gli spazi aperti e le connessioni ecologiche della pianura sono un patrimonio essenziale per il paesaggio e per il benessere delle nostre comunità. La cintura verde a sud di Bergamo merita una visione lungimirante e scelte coraggiose. Questo risultato ci dà ulteriore slancio per proseguire, insieme alle istituzioni coinvolte, nella tutela di questi luoghi e nel progetto di ampliamento del Parco”.

Sul piano giuridico, le sentenze chiariscono che i territori di protezione esterna dei parchi sono sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera f, del decreto legislativo 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Spetta inoltre alla pianificazione paesaggistica del Parco individuare concretamente queste aree, senza che sia necessaria una specifica legge regionale.

Il Tar ha ritenuto adeguatamente motivata la scelta dei territori da sottoporre a tutela, in particolare per l’obiettivo di rafforzare le connessioni ambientali e paesaggistiche tra le colline e la pianura e garantire una valutazione delle trasformazioni del territorio. I giudici non hanno riscontrato errori di fatto né profili di manifesta illogicità nelle decisioni adottate.

Le sentenze precisano anche le conseguenze concrete del vincolo: le possibilità edificatorie eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali non vengono automaticamente cancellate, ma la realizzazione degli interventi resta subordinata all’autorizzazione paesaggistica, che ne valuta la compatibilità con il contesto.