Il mondo delle moto piange Pietro Gagni, campione di Enduro e spalla di Stoner scomparso a 74 anni

Gagni con la Ducati di Casey Stoner

Meccanico di lungo corso del motomondiale, è stato a fianco del campione del mondo australiano nei due titoli vinti nel 2007 e nel 2011

Il mondo del motociclismo bergamasco e non solo piange la scomparsa di Pietro Gagni a 74 anni. Campione di Enduro e meccanico di lungo corso ai massimi livelli, è stato per anni una figura di riferimento delle due ruote, lavorando a fianco di numerosi campioni nel circuito della MotoGp.

Nato in un casale agricolo nella zona di Bagnatica in una famiglia di sette fratelli, la passione per le moto lo ha portato a lavorare sin da adolescente in un’officine e a diventare uno dei principali esponenti in Italia del movimento Enduro, correndo con top team come Gilera, Fantic o SWM e raggiungendo traguardi importanti: due campionati europei e tre titoli italiani, oltre che numerosi titoli nell’ambito della Sei Giorni Internazionale.

Dopo la fine della carriera come pilota, è diventato uno dei principali meccanici del motomondiale: ha iniziato in Yamaha, per poi arrivare in Ducati e lavorare al fianco del campione australiano Casey Stoner, vincendo due titoli mondiali nel 2007 e nel 2011.

Anche dopo aver smesso, nel 2012, ha proseguito come consulente per la Honda, coltivando anche la sua passione insieme agli amici sul territorio orobico. Nel suo curriculum ci sono anche lavori meccanici per i veicoli della Parigi-Dakar.