Il ghiacciaio dell’Adamello nelle fotografie di Michele Gusmeri all’ex Ateneo

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della montagna, il Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo, attraverso la propria Commissione Cultura, promuove a Bergamo la mostra fotografica “The Last Days. Il ghiacciaio dell’Adamello nelle fotografie di Michele Gusmeri”, in programma dal 7 al 29 novembre 2026 alla sede dell’ex Ateneo in Città Alta.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività promosse a livello internazionale per la protezione dei ghiacciai, in particolare in occasione dell’Anno internazionale della protezione dei ghiacciai del 2025, proclamato dall’UNESCO e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO).

In questo contesto è nato il progetto “The Last Days”, del CAI di Brescia che – grazie a una brillante intuizione di Walter Almici e alla visione artistica e al contempo documentale delle fotografie di Michele Gusmeri – ha realizzato una mostra fotografica e un libro fotografico che testimonia il drammatico arretramento della più vasta concentrazione di ghiaccio delle Alpi italiane: il ghiacciaio dell’Adamello.

Parallelamente, i videomaker Matteo Sandrini e Paolo Guarneri del collettivo ANT°DEA hanno seguito il progetto passo dopo passo, restituendo nei loro due cortometraggi, da un lato, le motivazioni, la fatica, la delicatezza e la complessità delle spedizioni fotografiche e, dall’altro, la connessione empatica che inevitabilmente si crea tra la mente e il cuore di chi desidera immergersi nelle immagini e nei suoni del ghiacciaio.

La mostra è un potente racconto visivo che conferma l’urgenza di una sfida ambientale senza precedenti, immortalando la bellezza effimera di un colosso di ghiaccio destinato a scomparire.

Un toccante ritratto che mostra il ghiacciaio in questo momento specifico: i suoi Ultimi Giorni.

Il ghiacciaio dell’Adamello, il più esteso delle Alpi italiane, e la sua progressiva scomparsa sono i protagonisti di questo affascinante progetto, per il quale il fotografo Michele Gusmeri ha messo in campo tutta la sua passione e la padronanza di tecniche di un tempo.

Con il supporto e l’assistenza di alcuni Soci del CAI Brescia, armato di fotocamera in legno e obiettivi della fine dell’Ottocento, si è inerpicato sul ghiacciaio condividendo la fatica del trasporto dell’attrezzatura e affrontando le incognite dello sviluppo in camera oscura di fortuna in alta quota.

Il risultato è sorprendente: grandi immagini in bianco e nero che documentano lo stato attuale del ghiacciaio e raccontano i valori profondi della montagna.

La mostra si propone come un’occasione preziosa per riflettere sulla fragilità del Ghiacciaio dell’Adamello, montagna cara agli alpinisti ed escursionisti bergamaschi. In questi mesi la Mostra ha toccato importanti luoghi delle Regioni alpine suscitando un interesse diffuso e, con la potenza delle fotografie, la consapevolezza della gravità della crisi climatica.

Il Club Alpino Italiano Sezione di Bergamo, attraverso la propria Commissione Cultura, ha ritenuto di proporre l’evento per il contesto bergamasco coinvolgendo SACBO, società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo e realtà da sempre attenta ai temi della sostenibilità e del “climate change” ed ha promosso la Mostra fotografica “The Last Days” dal 7 al 29 novembre.

La Mostra sarà infatti allestita nella prestigiosa sede dell’ex Ateneo in Città Alta a Bergamo, grazie alla disponibilità della Biblioteca Angelo Mai e del Comune di Bergamo.

All’inaugurazione, alla quale sono state invitate le Sindache di Brescia e Bergamo, che si terrà sabato 7 novembre 2026 alle ore 10.30, interverranno i Presidenti delle sezioni CAI di Bergamo e Brescia e l’autore delle fotografie Michele Gusmeri.

Nel pomeriggio di sabato 7 novembre a partire dalle 15 è programmato, sempre nella sede dell’ex Ateneo, un incontro con l’autore delle fotografie che illustrerà le tecniche utilizzate.

La mostra sarà visitabile il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18, fino a domenica 29 novembre.

La mostra costituisce inoltre un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le nostre due Sezioni e per rinnovare lo spirito di cooperazione tra le città di Bergamo e Brescia, sviluppatosi in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.