Il Coni Bergamo premia i suoi atleti: “Segno di gratutidine per gli sforzi profusi rappresentando questa terra”

Bergamo. L’appuntamento annuale della consegna delle Benemerenze del Coni agli atleti bergamaschi ha concentrato alla Cittadella dello Sport numerose eccellenze del territorio orobico. A premiarle all’interno dell’auditorium, come d’abitudine, Lara Magoni, delegata Coni provinciale e “padrona di casa”, che ha conferito i riconoscimenti a trentanove atleti e sette dirigenti, affiancata dai suoi fiduciari e dai rappresentanti delle istituzioni del territorio: il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli che ha evidenziato il “legame indissolubile della nostra terra con lo sport, che è valore sociale e scuola di vita”, il vice Prefetto, dottoressa Elena Sollo, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessandro Barone, il comandante del nucleo di Bergamo della Guardia di Finanza Michele Brunetti, Francesco Verri in rappresentanza del Comando Provinciale dei vigili del fuoco, il professor Claudio Bertoletti in rappresentanza del rettore dell’Università di Bergamo.

“Faccio un appello alle società: che venga divulgata la possibilità di segnalare alla Federazione la premialità dei propri atleti, perché è un distintivo che rimane per la vita e premia gli sforzi”, afferma l’eurodeputata Magoni, “il 2024 è stato un anno straordinario per le medaglie bergamasche: in queste occasioni diamo merito a discipline che trovano poco spazio, ma che meritano grande gratitudine per gli sforzi profusi per il raggiungimento degli obiettivi”. Un concetto sottolineato anche da Marco Riva, presidente del Coni Regionale, in un videomessaggio trasmesso in apertura di cerimonia.

I titoli sono relativi ai traguardi ottenuti nel 2024, sono stati ritirati in parte da atleti e in parte da presidenti federali, allenatori e familiari e raccontano di tre medaglie d’oro: spicca Giorgia Villa, medaglia d’argento a cinque cerchi a Parigi 2024 nel concorso generale a squadre della ginnastica artistica, che di recente ha annunciato il suo ritiro dalle attività a 23 anni, affiancata da Massimiliano Colombo e Stefano Tironi, campioni mondiali di pesca alla trota con l’Italia.

Medaglie d’argento per Nicole Cadei, terza classificata al mondiale di moto d’acqua, premiata dal papà Michele Cadei, fiduciario Coni, secondo all’Europeo nello stesso sport e medaglia di bronzo. Riconoscimento anche per Mattia Cattaneo, campione europeo e terzo classificato nel Mondiale di ciclismo su strada, che proprio quest’anno ha raggiunto il traguardo assoluto dell’oro nella stessa disciplina, per Samuel Quaranta, campione europeo nell’inseguimento di ciclismo su pista Under 23, e per la sciatrice Ilaria Ghisalberti vincitrice della coppa di specialità di Gigante in Coppa Europa.

Numerosissime le medaglie di bronzo distribuite, a partire da Matteo Michele Airoldi, quarto al mondiale di pesca sportiva, disciplina che ha visto anche le premiazioni di Nicola Fumagalli, Francesco Rubis e Sisto Scattaretica come campioni italiani e Primo Girolimetto nel tiro al bersaglio subacqueo. Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari, Elison Alborghetti e Sofia Cavalleri sono stati premiati come campioni italiani nella ginnastica aerobica; Enrico Bergamelli, campione italiano nel Judo; Vivien Bonzi, campionessa italiana di corsa in montagna; Marina Brunello, campionessa italiana di scacchi individuale; Mirko Cassotti campione d’italia nell’ippica; Martina Fasai Corsini, campionessa italiana nel doppio femminile di badminton; Federica Curiazzi, quarta nella 20km di Marcia su strada al Mondiale e rappresentante degli atleti al Consiglio Europeo; Alessandra Dubbini, campionessa italiana nel doppio misto 470 di Vela; Rebecca Ghilardi, terza nelle coppie d’artistico all’Europeo nelle coppie; la calciatrice Valentina Giacinti che ha vinto la Serie A femminile con la Roma; Francesca Marino campionessa italiana nel tiro a segno (pistola a 10 metri); Anna Lia Moretti, terza classifica all’europeo di Muay Thai, negli ultimi anni diventata campionessa del mondo; Anna Morlotti, seconda agli europei di kung fu; Stefano Moro, terzo nel Keirin agli europei di ciclismo su pista; Sebastiano Parolini, campione italiano del cross; Francesca Pellegrini, terza nell’inseguimento a squadre agli europei di ciclismo su pista; Anna Pezzetta, campionessa italiana nell’individuale nel pattinaggio di figura; Matteo Rizzo, bergamasco acquisito, terzo nell’individuale all’europeo di pattinaggio di figura; Pamela Provenzi, campionessa italiana di bowling a squadre; Luca Tomasoni, campione italiano nel team relay di scialpinismo; Elisa Valtulini, campionessa italiana nella prova individuale di ciclismo; Samuel Vincent Ruggeri, campione italiano nella Serie A maschile a squadre di tennis.