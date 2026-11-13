“Ho solo acceso una sigaretta”, ma per il giudice sapeva del gas da un’ora: in carcere per strage l’inquilino di via Longo

Bergamo. “Ricordo solo di aver acceso una sigaretta con l’accendino e poi l’esplosione”. È con queste poche, frammentarie parole che Ioan Bucan, elettricista di origine romena, ha tentato di difendersi davanti agli investigatori lo scorso 22 ottobre, dal letto dell’ospedale di Verona dove era ricoverato per le gravi ustioni riportate nello scoppio. Nel corso delle sue dichiarazioni spontanee, l’uomo ha respinto con fermezza l’accusa di aver provocato volontariamente la deflagrazione, escludendo qualsiasi proposito suicidario sia per sé sia per la moglie, e trincerandosi dietro un sostanziale vuoto di memoria in merito alle ore precedenti e, soprattutto, all’incontro avuto con il portiere dello stabile allarmato dall’odore di gas pochi istanti prima della tragedia.

Una linea difensiva che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, Luca Tringali, ha tuttavia ritenuto non solo “palesemente mendace”, ma paradossalmente decisiva per confermare il quadro accusatorio. Proprio l’ammissione di aver acceso un accendino in un ambiente ormai saturo di gas si è agganciata agli accertamenti tecnici, trasformandosi nell’ultimo tassello di una ricostruzione drammatica. Così, dopo le dimissioni ospedaliere dell’indagato, il gip ha disposto nei confronti di Bucan la custodia cautelare in carcere con la pesante accusa di strage.

Sulla base degli elementi raccolti dalla Squadra Mobile e dai Vigili del fuoco, coordinati dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, l’esplosione avvenuta la sera del 5 ottobre al civico 9 di via Guglielmo Longo non sarebbe stata il frutto di una fatalità, bensì il risultato di un’azione deliberata. La ricostruzione degli eventi contenuta nell’ordinanza del gip parte dai rilievi effettuati dal Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Scientifica. Esaminando le macerie dell’appartamento alla scala C, i periti hanno escluso categoricamente l’ipotesi di un guasto fortuito o di un cedimento strutturale dell’impianto condominiale. Al contrario, all’interno della cucina dei coniugi Bucan, la tubazione flessibile del gas è stata rinvenuta completamente scollegata a valle del rubinetto di intercettazione: il tubo era integro, privo di lacerazioni da scoppio, ma sul dado di chiusura erano ben visibili i segni meccanici di un recente smontaggio, avvalorati dalla presenza sul mobile di una pinza a pappagallo, un utensile perfettamente compatibile con le competenze professionali dell’indagato, elettricista di mestiere. Incrociando la portata del gas a tubo libero con i circa sette metri cubi erogati nel corso della giornata, i tecnici hanno inoltre stabilito che la dispersione non era iniziata negli attimi immediatamente precedenti allo scoppio, ma si era protratta in modo continuo per circa un’ora e mezza.

A dare corpo e riscontro temporale ai calcoli degli esperti è stata la testimonianza del portiere del condominio, Luigi Ghilardi. Rientrando nel palazzo intorno alle 18 del 5 ottobre, l’uomo non aveva percepito alcun odore anomalo. Circa un’ora più tardi, però, allertato dalla moglie per un forte olezzo di gas proveniente dal vano scale, aveva iniziato a ispezionare i vari piani bussando alle porte degli inquilini. Giunto davanti all’abitazione dei coniugi Bucan, dove l’odore si faceva insopportabile, Ghilardi aveva bussato con forza evitando di suonare il campanello per il timore di innescare una scintilla. Ad aprirgli era stato proprio Ioan Bucan, apparso al portiere in stato “smarrito e stordito”, con l’appartamento completamente al buio alle sue spalle. Alla domanda diretta sul perché ci fosse tutta quella puzza di gas, l’indagato aveva risposto senza mostrare particolari turbamenti. Il portiere gli aveva intimato di chiudere immediatamente il rubinetto del gas, allontanandosi poi verso la guardiola, distante appena una decina di metri, per recuperare le chiavi dei terrazzini e arieggiare le scale. Erano trascorsi appena quindici o venti secondi da quel breve scambio di battute: mentre Ghilardi stava per aprire il cassetto delle chiavi, una violenta deflagrazione lo aveva investito, scardinando il quadro elettrico davanti a lui.

Per comprendere le ragioni di un gesto tanto estremo, l’ordinanza del gip ripercorre il profondo disagio personale, economico e sanitario in cui versava la coppia. Dalle testimonianze dei familiari, del medico curante e dei datori di lavoro emerge un quadro segnato da un grave e cronico abuso di alcol da parte di entrambi i coniugi, aggravato da non banali tensioni finanziarie e lavorative. Ioan Bucan, a cui era stata ritirata la patente nel 2023 per guida in stato di ebbrezza, aveva accumulato debiti ed era in ritardo con i pagamenti dell’affitto; sul posto di lavoro la sua condizione aveva destato forte preoccupazione per le ripetute lamentele dei clienti, tanto che la società gli aveva concesso un prestito di mille euro ma stava contemporaneamente predisponendo una contestazione disciplinare. Ancora più fragile appariva la situazione della moglie, seguita dal 2021 dal Centro Psico-Sociale di Bergamo per disturbi psichiatrici e episodi allucinatori aggravati dall’alcolismo, e profondamente provata dalla rottura dei rapporti con la figlia e dall’imminente trasferimento del figlio convivente. Proprio la donna, pochi giorni prima dell’esplosione, aveva inviato al genero alcuni messaggi WhatsApp carichi di disperazione, nei quali denunciava apertamente le intenzioni suicide del marito — chiedendo aiuto perché “si vuole ammazzare” — e prefigurava un comune epilogo tragico. Un allarme che trovava ulteriore riscontro negli archivi sanitari dell’ospedale Papa Giovanni, dove era registrato un precedente gesto autolesivo compiuto da Ioan nel settembre precedente dopo un abuso alcolico, oltre a un analogo episodio a base di farmaci avvenuto alcuni mesi prima.

È proprio intrecciando il movente familiare con la dinamica degli eventi che il giudice motiva la severa qualificazione giuridica del reato di strage. Secondo l’impostazione dell’ordinanza, l’azione di Bucan era animata da un chiaro proposito di morte rivolto non soltanto verso se stesso, ma anche verso la moglie, presente all’interno dell’alloggio saturato dal metano. Richiamando la Cassazione, il Gip chiarisce che per configurare il delitto di strage non è necessario che l’autore desideri la morte di una moltitudine indeterminata di persone: è sufficiente che agisca con il fine di cagionare la morte anche di una sola persona scegliendo però modalità esecutive così micidiali da mettere concretamente a repentaglio la pubblica incolumità. In questo senso, saturare di gas un appartamento inserito in un grande edificio residenziale e azionare l’innesco appena pochi secondi dopo aver parlato con il portiere dimostra, secondo il magistrato, la piena consapevolezza e accettazione del rischio che l’esplosione potesse coinvolgere e uccidere i residenti del palazzo.

Gli effetti della detonazione sono stati devastanti: l’onda d’urto ha abbattuto pareti divisorie, divelto infissi e vetrate e propagato i danni ai piani superiori e alle scale adiacenti. La moglie dell’indagato ha riportato ustioni gravissime su gran parte del corpo, versando in pericolo di vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, mentre diversi altri residenti dello stabile e il portiere stesso sono rimasti feriti dal crollo dei detriti e dall’esplosione delle vetrate, scampando a conseguenze ben più drammatiche solo per una serie di fortunate coincidenze.