Giovedì|
Fugge all’alt dei vigili con un’Audi A4, poi l’inseguimento a tutta velocità per cinque Comuni: due arresti
La fuga, iniziata alla stazione di Seriate, è terminata a Brusaporto dopo lo schianto contro un terrapieno. Quattro persone erano a bordo dell’auto: due sono riuscite a scappare, mentre gli altri sono stati bloccati dopo una violenta colluttazione
Un’Audi A4 che non si ferma all’alt della Polizia Locale, una fuga a tutta velocità attraverso cinque Comuni e manovre pericolose, tra rotatorie affrontate contromano e strade percorse in senso opposto. Si è concluso con due arresti un inseguimento avvenuto nella serata di giovedì 12 novembre, al termine di un intervento congiunto delle Polizie Locali di Bergamo e Seriate nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”.
Tutto è iniziato intorno alle 22, nei pressi della stazione ferroviaria di Seriate, dove gli agenti hanno individuato un’Audi A4 con quattro persone a bordo. Durante il controllo, il conducente, apparso particolarmente nervoso, ha ignorato le richieste degli operatori e si è improvvisamente allontanato, dando il via alla fuga. Ne è nato un inseguimento che ha attraversato i territori di Seriate, Pedrengo, Albano Sant’Alessandro, Brusaporto e Bagnatica. Nel tentativo di seminare le pattuglie, il conducente ha mantenuto una velocità elevata e compiuto manovre estremamente rischiose, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada.
La corsa si è conclusa in via della Campagna, a Brusaporto, dove l’auto è uscita di strada andando a urtare un terrapieno. Subito dopo l’impatto, i quattro occupanti hanno abbandonato il veicolo e hanno tentato di scappare a piedi attraverso i campi circostanti. Due sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. Il fermo è stato particolarmente movimentato: entrambi hanno opposto una violenta resistenza e, durante le operazioni, uno degli operatori è rimasto ferito. Per lui la prognosi è di 15 giorni.
I due arrestati sono cittadini marocchini di 29 e 35 anni, identificati con le iniziali L.B., classe 1997, ed E.A., classe 1991. Al primo vengono contestati la fuga, la resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale, mentre il secondo deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.
Gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione dell’Audi, all’interno della quale gli agenti hanno trovato un involucro contenente 7,26 grammi di hashish. L.B. è stato inoltre segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto, i due uomini sono stati accompagnati nelle celle del Comando della Polizia Locale di Bergamo, in attesa del giudizio direttissimo celebrato nella mattinata di venerdì 13 novembre. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per L.B. e il divieto di dimora a Bergamo e in tutta la provincia per E.A.