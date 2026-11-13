Fugge all’alt dei vigili con un’Audi A4, poi l’inseguimento a tutta velocità per cinque Comuni: due arresti

La fuga, iniziata alla stazione di Seriate, è terminata a Brusaporto dopo lo schianto contro un terrapieno. Quattro persone erano a bordo dell’auto: due sono riuscite a scappare, mentre gli altri sono stati bloccati dopo una violenta colluttazione

Un’Audi A4 che non si ferma all’alt della Polizia Locale, una fuga a tutta velocità attraverso cinque Comuni e manovre pericolose, tra rotatorie affrontate contromano e strade percorse in senso opposto. Si è concluso con due arresti un inseguimento avvenuto nella serata di giovedì 12 novembre, al termine di un intervento congiunto delle Polizie Locali di Bergamo e Seriate nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”.

Tutto è iniziato intorno alle 22, nei pressi della stazione ferroviaria di Seriate, dove gli agenti hanno individuato un’Audi A4 con quattro persone a bordo. Durante il controllo, il conducente, apparso particolarmente nervoso, ha ignorato le richieste degli operatori e si è improvvisamente allontanato, dando il via alla fuga. Ne è nato un inseguimento che ha attraversato i territori di Seriate, Pedrengo, Albano Sant’Alessandro, Brusaporto e Bagnatica. Nel tentativo di seminare le pattuglie, il conducente ha mantenuto una velocità elevata e compiuto manovre estremamente rischiose, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada.

La corsa si è conclusa in via della Campagna, a Brusaporto, dove l’auto è uscita di strada andando a urtare un terrapieno. Subito dopo l’impatto, i quattro occupanti hanno abbandonato il veicolo e hanno tentato di scappare a piedi attraverso i campi circostanti. Due sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. Il fermo è stato particolarmente movimentato: entrambi hanno opposto una violenta resistenza e, durante le operazioni, uno degli operatori è rimasto ferito. Per lui la prognosi è di 15 giorni.

I due arrestati sono cittadini marocchini di 29 e 35 anni, identificati con le iniziali L.B., classe 1997, ed E.A., classe 1991. Al primo vengono contestati la fuga, la resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale, mentre il secondo deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.