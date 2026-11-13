Esplosione in via Longo: “Bucan distrutto per la moglie, accusa di strage non consona. La frase sulla sigaretta? Era sotto choc”

Bergamo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ioan Bucan, il 55enne elettricista di origine romena trasferito in carcere dopo le dimissioni dall’ospedale con la pesante accusa di strage per la devastante esplosione avvenuta lo scorso 5 ottobre al civico 9 di via Longo. A spiegare le ragioni del silenzio davanti al giudice, e a tracciare immediatamente il perimetro della linea difensiva, sono i suoi legali, gli avvocati Federico Pedersoli e Stella Belotti: “Il nostro assistito è ancora molto turbato e sofferente, anche sapendo delle gravi condizioni in cui versa l’amata moglie e pertanto si è avvalso della facoltà di non rispondere”. La donna è tuttora ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano per le gravissime ustioni riportate nello scoppio.

Una linea di cautela accompagnata dalla volontà di attendere i riscontri tecnici definitivi: “Massimo rispetto per l’autorità giudiziaria e in tal senso aspetteremo gli esiti degli accertamenti peritali; scruteremo anche aspetti difensivi utili ad approfondire il caso”, proseguono Pedersoli e Belotti. Proprio i rilievi tecnici effettuati dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Scientifica costituiscono uno dei pilastri dell’ordinanza del gip Luca Tringali. Stando a quanto emerso durante le indagini, coordinate dal pm Emanuele Marchisio, la deflagrazione che ha sventrato l’appartamento alla scala C — ferendo il portiere e diversi condomini — non fu affatto accidentale: il tubo flessibile del gas in cucina era stato deliberatamente svitato con una pinza a pappagallo, lasciando saturare i locali per circa un’ora e mezza. Una ricostruzione avvalorata dal drammatico contesto familiare ricostruito dagli investigatori, segnato da problemi economici, alcolismo e dai messaggi disperati inviati giorni prima dalla moglie al genero in cui denunciava gli intenti suicidi del marito.

Per il giudice, l’aver saturato di metano l’alloggio in presenza della moglie — azionando l’innesco verosimilmente con una sigaretta, pochi secondi dopo aver parlato sul pianerottolo con il portiere Luigi Ghilardi, che gli aveva mostrato preoccupazione per il forte odore di gas — integra il delitto di strage, poiché Bucan avrebbe agito con la volontà di uccidere almeno la consorte accettando il rischio di coinvolgere l’intero condominio. Una tesi che la difesa punta a mettere in discussione: “Ci pare che il reato di strage come configurato nell’ordinamento, che richiede il dolo specifico e non ammette il dolo eventuale, non sia consono alla fattispecie — osservano gli avvocati Pedersoli e Belotti — a prescindere dall’accertamento se sussista o meno la volontà suicidiaria di uno o entrambi i coniugi”.